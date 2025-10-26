Туск зробив гучну заяву про майбутнє України

Дональд Туск / © Associated Press

Польський прем’єр Дональд Туск вважає, що Україна безперечно виживе як незалежна держава. Питання лише в тому, якими будуть втрати.

Про це пише The Sunday Times.

Однак він зазначив, що Київ стурбований тим, яких наслідків війна завдасть його населенню та економіці, якщо вона триватиме довше, ніж кілька років.

«Я не сумніваюся, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання — скільки жертв ми побачимо. Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але що Україна готова воювати ще два-три роки», — наголосив Туск.

