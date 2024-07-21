"Тут має бути пам‘ятник": донька Фаріон показала фото з місця трагедії

На місці вбивства Ірини Фаріон мають встановити пам’ятник, а вулиця Масарика має отримати ім’я професорки.
Донька колишньої депутатки та професорки Ірини Фаріон, на яку було скоєно замах та яка померла в лікарні, оприлюднила в Мережі фото з місця стрілянини. До місця вбивства небайдужі громадяни несуть квіти та лампади.
Відповідні фото донька професорки Софія Семчишин оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі.
За її словами, на місці вбивства Ірини Фаріон мають встановити пам’ятник, а вулиця Масарика має отримати ім’я професорки.
“Біль. Просто пекучий біль. Дякую усім вам, наші дорогі, за підтримку та любов до моєї мами. Я знаю, що вам болить нестерпно. Знаю, що ваші сльози стають океаном вашого серця. Я обіймаю усіх вас. Сьогодні та завтра ви будете нашою великою українською родиною. Мама з небес все бачить. На місці її вбивства має бути пам‘ятник. Вулиця Масарика має стати вулицею Ірини Фаріон. На школі, де вона вчилась має бути меморіальна таблиця”, - наголосила Софія Семчишин.
Нагадаємо, що в ОП висловилися щодо вбивства Фаріон. Там вважають, що у вбивстві слід звинувачувати росіян. Адже смерть Фаріон є вигідною для них.
Читайте також: