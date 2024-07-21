"Тут має бути пам‘ятник": донька Фаріон показала фото з місця трагедії

Донька колишньої депутатки та професорки Ірини Фаріон, на яку було скоєно замах та яка померла в лікарні, оприлюднила в Мережі фото з місця стрілянини. До місця вбивства небайдужі громадяни несуть квіти та лампади.

Відповідні фото донька професорки Софія Семчишин оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі.

За її словами, на місці вбивства Ірини Фаріон мають встановити пам’ятник, а вулиця Масарика має отримати ім’я професорки.

“Біль. Просто пекучий біль. Дякую усім вам, наші дорогі, за підтримку та любов до моєї мами. Я знаю, що вам болить нестерпно. Знаю, що ваші сльози стають океаном вашого серця. Я обіймаю усіх вас. Сьогодні та завтра ви будете нашою великою українською родиною. Мама з небес все бачить. На місці її вбивства має бути пам‘ятник. Вулиця Масарика має стати вулицею Ірини Фаріон. На школі, де вона вчилась має бути меморіальна таблиця”, - наголосила Софія Семчишин.

Нагадаємо, що в ОП висловилися щодо вбивства Фаріон. Там вважають, що у вбивстві слід звинувачувати росіян. Адже смерть Фаріон є вигідною для них.

Новини 00:00 20 липня. Фаріон померла, удар по Миколаєву, ситуація на фронті

Читайте також: