"Тут могла бути історія про ворожу ДРГ": Кулеба отримав важку травму (фото)

Міністр запевнив, що попри травму продовжить працювати, адже "часу вибувати з лав зараз немає".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пошкодив собі ногу, намагаючись відновити заняття спортом.
Про це очільник МЗС розповів в Instagram.
"Тут могла бути історія про ворожу ДРГ. Але насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись вперше від початку війни відновити заняття спортом. Неприємності трапляються, але з ніг мене не зіб’ють. Часу вибувати з лав зараз немає", — зазначив міністр.
Глава української дипломатії додав, що продовжує активно працювати та втілювати пріоритети президента. Йдеться про постачання важкої зброї до України, нові санкції проти РФ, статус кандидата у члени ЄС для України.
"Навіть на милицях і одній нозі — вперед до перемоги", — підсумував Кулеба.
Раніше Кулеба обговорив з британською колегою зусилля щодо звільнення з полону іноземців, які воювали за Україну.
Читайте також:
- Кулеба зідзвонився з очільниками МЗС Польщі і Литви: про що говорили
- "Хіба що станеться диво": Кулеба поділився очікуваннями від саміту НАТО наприкінці червня
- "Відверта брехня": МЗС України спростувало заяви про те, що РФ хотіла зупинити війну ще в березні