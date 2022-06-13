"Тут могла бути історія про ворожу ДРГ": Кулеба отримав важку травму (фото)

"Тут могла бути історія про ворожу ДРГ": Кулеба отримав важку травму (фото)

Міністр запевнив, що попри травму продовжить працювати, адже "часу вибувати з лав зараз немає".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пошкодив собі ногу, намагаючись відновити заняття спортом.

Про це очільник МЗС розповів в Instagram.

"Тут могла бути історія про ворожу ДРГ. Але насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись вперше від початку війни відновити заняття спортом. Неприємності трапляються, але з ніг мене не зіб’ють. Часу вибувати з лав зараз немає", — зазначив міністр.

Глава української дипломатії додав, що продовжує активно працювати та втілювати пріоритети президента. Йдеться про постачання важкої зброї до України, нові санкції проти РФ, статус кандидата у члени ЄС для України.

"Навіть на милицях і одній нозі — вперед до перемоги", — підсумував Кулеба.

Фото: Facebook/Кулеба

Раніше Кулеба обговорив з британською колегою зусилля щодо звільнення з полону іноземців, які воювали за Україну.

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