Тут питання: чи підемо ми на переговори, чи не підемо - Арестович розповів, скільки триватимуть активні дії на Донбасі

Тут питання: чи підемо ми на переговори, чи не підемо - Арестович розповів, скільки триватимуть активні дії на Донбасі

Активна фаза боїв на Донбасі може протриматися ще 2-3 тижні, вважає Арестович.

Зараз тривають активні бойові дії на території Донецької та Луганської областей. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що їхня активна фаза мине за кілька тижнів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Медузі".

"За два, максимум три тижні активна фаза згасає. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують розпочати переговори. При чому голосно починають кричати, що народ Донбасу вони захистили, проти України ніколи нічого не мали, забувши про свої слова, що вони нас збиралися денацифікувати за 72 години. Тут питання: чи підемо ми на переговори, чи не підемо. Тому що від нас народ вимагає воювати, знищувати їх і виганяти з нашої землі. Якщо тільки переговори будуть вдалими... Але наша позиція дуже жорстка, я не знаю, чи Росія піде на неї. А якщо не піде, то це буде позиційна війна — з ударами артилерії, з рейдами спецназу, маленька і тактична, не "всі за 72 години захопимо", а війна за перехрестя, за конкретну хатинку. Росія спробує накопичити ще резерви, щоб періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступати. Це буде як операція на сході, а то ще й менший за масштабом", - говорить Арестович.

Він додав, що якщо цей цикл провалиться, окупанти спробують ще нагромадити сили та зробити чергову спробу наступу приблизно у жовтні. Далі на його думку все залежить від того, як діятимуть санкції щодо Росії та чи будуть введені нові.

"Потрібно розуміти, що це вже не буде активною війною. Переважно це буде позиційна війна з рідкісними спорадичними спробами захопити позиції по лінії фронту. Але всі майбутні операції все одно будуть меншими, ніж ця. Вже сил не вистачає на такі речі", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.