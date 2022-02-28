“Тут справжня війна. Мені страшно”: російський солдат написав матері, як воює в Україні

“Тут справжня війна. Мені страшно”: російський солдат написав матері, як воює в Україні

У МВС України закликали російських матерів забрати додому своїх синів.

У МВС України опублікували одне з листувань військового РФ з матір’ю і закликали російських жінок зробити так, щоб Україні не довелося вбивати їхніх дітей, і забрати синів своїх додому.

Листування з телефону одного з російських військових опублікувало МВС України.

“Росіяни! Україна - мирна країна, яка не переступала поріг ваших будинків, не переходила кордон і не направляла ракети на населення Росії. Однак, Росія напала на Україну і змусила наші війська дати жорстку відповідь за наших вбитих дітей, рідних, близьких і зруйновані тисячі будинків”, - йдеться у повідомленні відомства.