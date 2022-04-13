"Тут темна сторона людства показала своє обличчя": президент Литви Науседа побував у розгромленій окупантами Бородянці

"Тут темна сторона людства показала своє обличчя": президент Литви Науседа побував у розгромленій окупантами Бородянці

Він наголосив, що військові злочини, вчинені російською армією, не залишаться безкарними.

Президент Литви Гітанас Науседа відвідав розбомблену окупантами Бородянку.

Про це він написав у свому Твіттері.

"Був сьогодні в Бородянці. Тут темна сторона людства показала своє обличчя", — написав Науседа.

Президент Литви наголосив, що жорстокі військові злочини, вчинені російською армією, не залишаться безкарними.

"Військові злочинці мають переслідуватися на міжнародному рівні. Тримайся, Україно", — написав Науседа.

Visited Borodyanka today.



This is where the dark side of humankind has shown its face.



Brutal war crimes committed by the Russian army will not stay unpunished.



War criminals must be prosecuted internationally.



Stay strong, Ukraine ! pic.twitter.com/Y1C0hktO71 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

Нагалаємо, президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії 13 квітня прибули до Києва. Їх на вокзалі зустрічав премєр-міністр України Денис Шмигаль.

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