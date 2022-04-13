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"Тут темна сторона людства показала своє обличчя": президент Литви Науседа побував у розгромленій окупантами Бородянці

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"Тут темна сторона людства показала своє обличчя": президент Литви Науседа побував у розгромленій окупантами Бородянці

Twitter/Gitanas Nausėda

Він наголосив, що військові злочини, вчинені російською армією, не залишаться безкарними.

Президент Литви Гітанас Науседа відвідав розбомблену окупантами Бородянку.

Про це він написав у свому Твіттері.

"Був сьогодні в Бородянці. Тут темна сторона людства показала своє обличчя", — написав Науседа.

Президент Литви наголосив, що жорстокі військові злочини, вчинені російською армією, не залишаться безкарними.

"Військові злочинці мають переслідуватися на міжнародному рівні. Тримайся, Україно", — написав Науседа.

Нагалаємо, президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії 13 квітня прибули до Києва. Їх на вокзалі зустрічав премєр-міністр України Денис Шмигаль. 

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