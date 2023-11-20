"Тут у нас всі розмовляють російською": у Чорноморську на Одещині продавчиня відмовилась обслуговувати дівчину українською (відео)

Працівниця крамниці у дискусії з дівчиною сказала, що не володіє українською мовою, і запропонувала оплатити їй мовні курси.

У місті Чорноморськ Одеської області стався мовний скандал. Продавчиня місцевої крамниці з продажу мобільної техніки та аксесуарів відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою, мовляв, у місті всі розмовляють російською. На аргумент клієнтки, що законом України закріплено обслуговування державною мовою, співробітниця "Мобілочки" викликала охорону.

Про інцидент повідомив Telegram-канал Ganul.

Працівниця крамниці у дискусії з дівчиною, яка вимагала дотримання законів держави, сказала, що не володіє українською мовою, тому не хоче її паплюжити. Також продавчиня додала, що якщо клієнтці потрібно, аби її обслуговували українською, то нехай вона оплачує їй мовні курси.

Працівниця "Мобілочки" назвала дівчину "западенкою" та викликала охорону.

Охорона, яка приїхала на виклик продавчині, використовувала схожі аргументи у бік клієнтки крамниці, прикриваючись аргументами про українських бійців, які розмовляють російською.

На виклик клієнтки приїхала поліція, яка прийнявла від неї заяву.

Водночас скандал не залишився поза увагою користувачыв і вже за півтори години у Мережі зʼявилось відео, де продавчиня перепрошує за порушення мовного закону та обіцяє надалі обслугувати клієнтів українською мовою. У коментарях користувачі іронізують, що продавчиня рекордно швидко згадала рідну мову і навіть курси не знадобились.

Зазначаэться, що крамниця отримає штраф від поліції та мовного омбудсмена.

У Чорноморську на Одещині продавчиня викликала охорону, коли її попросили обслуговувати українською

Нагадаємо, водій таксі компанії Bolt в Києві відмовився надавати послуги державною мовою. На прохання пасажирок говорити з ними українською, він попросив їх вийти з авто, виставив багаж на узбіччя та поїхав. Пізніше у компанії повіомили, що водія було звільнено й заблоковано в таксі-сервісі Bolt назавжди.

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