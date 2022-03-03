"Тут ви всі ляжете, пишіть рапорти": російські полонені звернулись до солдатів РФ (відео)

У командування РФ немає жодної тактики, кажуть полонені російські війскові.
Полонені російські військові звернулись до своїх рідних і до солдатів в Росії, аби ті поширювали правдиву інформацію про війну в Україні і відмовились брати участь у наступі.
Відповідне відео оприлюднила Служба безпеки України.
Один із полонених під Житомиром російський окупант закликав "колег по зброї" писати рапорти на звільнення, щоб уникнути смерті в Україні.
"У командування РФ немає жодної тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтесь зі своїми сім’ями. Тут ви всі ляжете", - сказав російський військовий.
Як зазначили в СБУ, ще один російський окупант усвідомив, що за вторгнення в Україну більшість загарбників заплатить своїм життям.
"Його було взято в полон під Житомиром. І прозріння настало тільки після того, як його "колег по зброї" знищили українські ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Що ще розповіли окупанти, дивіться у відео.
Нагадаємо, за останніми даними, військові ЗСУ вже ліквідували орієнтовно 9 тисяч російських військових, які напали на Україну і почали обстрілювати військові об'єкти, будинки мирних жителів, лікарні, школи, дитсадки, аеропорти і вокзали. Влада Росії приховує втрати своєї армії, водночас, як втратила звʼязкок з приблизно понад 8 тисячами своїх солдатів.