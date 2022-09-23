"Тут всіх забирають, навіть 15-річних пацанів": дружина бойовика розповіла про "мобілізацію" на Луганщині

Дружина бойовика з терористичної організації "ЛНР", який воює проти України, розповіла про "мобілізацію", яка відбувається на тимчасово окупованій території Луганщини.

За словами жінки, окупанти мобілізовують до свої лав усіх чоловіків, навіть неповнолітніх хлопців, яким по 15 років, забирають до "військкоматів".

Відповідну розмову перехопила розвідка, інформує ГУР Міноборони.

"Тут забирають всіх пацанів. Всіх! Навіть 15-річних вчора забирали до "військкомату", поки батьки не підтверджували їх особи, що їм – 15 років", - сказала вона.

Також жінка розповіла про втрати окупантів під Ізюмом.

"Слухай, я стояла, коли гроші отримувала, - пацан був з 204 полку, з-під Ізюма. Каже, що з полка їх вижило 18 людей. Він каже, що їх хочуть відправити в "ДНР", а вони туди йти не хочуть. Каже, що вони в "ДНР" просили підмоги, а вони сказали, що допомагати їм не будуть. Говрить: "Як ми, 18 людей, які вижили і були в оточенні, де просили підмогу, тепер повинні їм допомагати?", – розповіла вона.

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