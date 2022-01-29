Тварина перебігала дорогу: у Дніпрі через чорну кішку сталася ДТП (відео)

Тварина перебігала дорогу: у Дніпрі через чорну кішку сталася ДТП (відео)

Аварія сталася на вулиці Панікахи.

У Шевченківському районі Дніпра чорна кішка вирішили перетнути чотири смуги дороги і спровокувала ДТП. В аварії зіткнулися два легкові автомобілі.

Про це повідомляє "Інформатор. Дніпро".

Камери ситуаційного центру Дніпра зафіксували як чорна кішка перебігає дорогу. Для того, щоб врятувати тварину, водій різко загальмував, а от автівка позаду не встигла зупинитися.

Слід зазначити, що внаслідок ДТП постраждалих немає, кішка дісталася протилежної сторони дороги та втекла.

Нагадаємо:

У Харкові водій збив собаку і просто поїхав далі. Побачивши, що сталося, на дорогу вибіг перехожий і врятував пса.

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