Тварина скавчала від болю на дорозі: в Одесі чоловік на позашляховику переїхав собаку та втік (фото)

Проти водія Mercedes вже відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами.

В Одесі чоловік на позашляховику переїхав собаку та втік. Бідна тварина від завданих травм і болю скавчала на дорозі на весь двір.

У Мережі 14 березня з'явилося жахливе відео.

Мешканці будинку відвезли тварину до ветлікарні, де їй діагностували перелом тазових кісток, перелом лапи та пошкодження внутрішніх органів.

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Про це повідомила блогерка Лора Григорова в Instagram.

Попереду дві складних операції

Тварина має пережити дві операції. Загалом на її лікування потрібно 30-40 тисяч гривень. Чоловік, який збив тварину погодився оплатити день лікування, а далі давати гроші відмовився із аргументом "давайте просто нову собаку купимо".

"Увечері частина сусідів вийшла знову з ним говорити, що напишемо заяву на нього, подамо до суду, опублікуємо все в інтернет — на що він відповідав, що йому все одно, у нього є адвокат, а оплачувати повністю лікування не буде, після чого під тиском дав ще 4 тисячі гривень і сказав, що більше не дасть", - написала блогерка.

Дівчина додала, що собачку звати Чернушка, її приблизно 15-16 років.

Скалічена собака скавчала від болю на дорозі

Зоозахисники UAnimals подали заяву в поліцію на чоловіка, який переїхав собаку.

Також до поліції щодо цієї справи звернеться міжфракційне об'єднання "Гуманна країна".

"Позашляховик рухався повільно, тож водій міг бачити собаку, який був прямо попереду. Наїхавши на нього, чоловік відкрив двері машини і подивився, як собака мучиться. Потім проїхав трохи далі і зачекав на пасажирку. Вона байдуже пройшла повз собаку, який від завданих травм і болю скавчав на дорозі, сіла в машину й авто виїхало з двору. Ні водій авто, ні його пасажирка не зробили нічого, щоб допомогти скаліченій тварині", - зазначили у зоозахисній організації.

UAnimals запропонували допомогу з ліками для постраждалого собаки.

Фото: facebook.com/UAnimals.official

"Будемо повідомляти про хід справи і просимо максимального розголосу. Жорстокість до тварин неприпустима", - наголосили зоозахисники.

Розпочато кримінальне провадження

У поліції Одеської області повідомили, що вже розпочали кримінальне провадження за фактом наїзду на собаку. Подію кваліфіковано як жорстоке поводження з твариною. Публікацію про те, як водій автомобіля Mercedes травмував тварину, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Наразі в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, у Києві поліцейські врятували тримісячне цуценя від жорстокої власниці, яка його била та поїла горілкою, щоб не скавчало.

Правила прогулянки з собакою

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