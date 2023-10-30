Тваринам не вистачає корму, а дах притулку зірвав вітер: понад 3 тисячі чотирилапих на Київщині потребують термінової допомоги

У притулку для бездомних тварин “Сіріус” на Київщині, де живе понад три тисячі чотирилапих, сильний вітер зірвав частину даху. Крім того, тваринам не вистачає корму. Притулок має борг у розмірі понад мільйона гривень. Вольєри для тварин зруйновані часом і війною. А старий котел не в змозі опалити приміщення, тому котики взимку можуть замерзнути.

Вони дуже потребують допомоги небайдужих. Про це на своїй сторінці в Фейсбук розповіла власниця притулку Катерина Мезінова.

За словами волонтерки, кормом забезпечена лише маленька частина тварин. Майже три тисячі собак волонтери намагаються годувати кашею та м’ясом. Однак на таку кількість її неможливо підготувати завчасно: вона довго і вариться і довго холоне.

Собака Шакіра шукає родину / Фото: притулок Сіріус

“Екструдованого корму немає, ми також не можемо його купити. Борги притулку сягають за 1 млн грн. Я вже не маю що віддати: винесла практично всі гроші з проданої перед війною трикімнатної квартири”, – написала Катерина Мезінова.

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За її словами, тварин підкидають мішками та коробками. До притулку постійно звертаються внутрішньо переміщені особи та військові, які врятували тварин. Чотирилапих лікують, стерилізують та прилаштовують.

“Скоро морози, у нас просто замерзнуть наші котики, бо ми не можемо знайти спонсора для купівлі нового котла (150 тис.), а старий наш не тягне опалення. Ми вимушені опалювати зараз хоч якось кондиціонером, а це дуже важко по фінансам, 18-го листопада прийде страшний рахунок за електроенергію. Вольєри настільки зруйновані часом і війною, що вже практично їх немає, полагодити їх дуже складно. Скоро всі три тисячі собак будуть бігати просто всі разом. Нові вольєри коштують 40 тисяч кожен. Де їх брати, не знаю теж”, – розповіла волонтерка.

Кішка Бюша шукає родину / Фото: притулок Сіріус

У коментарі сайту ТСН.ua в притулку повідомили, що їм необхідна будь-яка допомога: і руками, і кормами, і матеріалами. Також можна допомогти тваринам фінансово, важлива будь-яка сума. Наразі там живе 3 100 тварин і ця цифра збільшується. Усі вони шукають домівку.

Зв'язатися з притулком можна у Фейсбук або за телефоном: 093 193 4069.

Реквізити для допомоги тваринам:

ГО "Притулок для тварин "Сіріус"

Код отримувача: 42703881

Назва банку: СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача: UA433052990000026000016800800

Валюта: UAH

Код Банку (МФО): 305299

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