ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1122
Час на прочитання
2 хв

Тварина плакала, коли її хотіли здати на м’ясо: капелани врятували переселенку з коровою (відео)

Волонтери та капелани евакуювали з Донеччини на Кіровоградщину переселенку Тетяну, яка категорично відмовилася залишати або здавати на забій свою корову — єдиний спогад про мирне життя.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Евакуація жінки з коровою з Дружківки

Евакуація жінки з коровою з Дружківки / © скриншот з відео

Українські капелани-добровольці здійснили непересічну рятувальну операцію на Донеччині: вони вивезли з-під обстрілів переселенку Тетяну разом із її коровою.

Про це розповів капелан Християнської служби порятунку Вадим Гейко у Facebook.

Шлях крізь вогонь

Доля Тетяни повною мірою відображає біль багатьох жителів Сходу. Жінка жила у Костянтинівці, але її рідний дім вщент знищили російські снаряди. Тоді вона пішки втекла разом із коровою до сусідньої Дружківки. Коли війна наздогнала їх і там, жінка перебралася на околицю міста, сподіваючись на відносну безпеку. Проте ворожі обстріли не припинялися, і Тетяна змушена була звернутися по допомогу до волонтерів.

Тварини теж уміють плакати

Спочатку рятувальники пропонували жінці продати тварину місцевим або ж здати на м’ясо, адже транспортувати таку велику худобу із зони бойових дій надзвичайно складно. Проте історія розгорталася драматично.

«Це все, що в мене є. Це єдина пам’ять про моє минуле життя. Я ніколи її не кину», — категорично відповіла Тетяна.

Більше того, коли по корову приїхали потенційні покупці, тварина ніби відчула небезпеку і почала сильно плакати. Побачивши сльози своєї улюблениці, власниця остаточно відмовилася від ідеї віддавати її на забій.

Надія на нове життя

Розуміючи, що для жінки ця корова — не просто майно, а останній зв’язок із домом, капелани організували спецтранспорт. Тетяну разом із твариною успішно евакуювали до Кіровоградської області, де вони зараз перебувають у безпеці.

«Можливо, хтось скаже, що евакуювати корову — це „зашквар“. Але саме цим вчинком ми подарували людині надію. А поки є надія — доти є життя», — підсумував Вадим Гейко.

Раніше ми писали про те, чому евакуювати тварин із зони бойових дій стає все важче і дорожче.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie