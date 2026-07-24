Тварина плакала, коли її хотіли здати на м’ясо: капелани врятували переселенку з коровою (відео)

Евакуація жінки з коровою з Дружківки / © скриншот з відео

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Українські капелани-добровольці здійснили непересічну рятувальну операцію на Донеччині: вони вивезли з-під обстрілів переселенку Тетяну разом із її коровою.

Про це розповів капелан Християнської служби порятунку Вадим Гейко у Facebook.

Шлях крізь вогонь

Доля Тетяни повною мірою відображає біль багатьох жителів Сходу. Жінка жила у Костянтинівці, але її рідний дім вщент знищили російські снаряди. Тоді вона пішки втекла разом із коровою до сусідньої Дружківки. Коли війна наздогнала їх і там, жінка перебралася на околицю міста, сподіваючись на відносну безпеку. Проте ворожі обстріли не припинялися, і Тетяна змушена була звернутися по допомогу до волонтерів.

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Тварини теж уміють плакати

Спочатку рятувальники пропонували жінці продати тварину місцевим або ж здати на м’ясо, адже транспортувати таку велику худобу із зони бойових дій надзвичайно складно. Проте історія розгорталася драматично.

«Це все, що в мене є. Це єдина пам’ять про моє минуле життя. Я ніколи її не кину», — категорично відповіла Тетяна.

Більше того, коли по корову приїхали потенційні покупці, тварина ніби відчула небезпеку і почала сильно плакати. Побачивши сльози своєї улюблениці, власниця остаточно відмовилася від ідеї віддавати її на забій.

Надія на нове життя

Розуміючи, що для жінки ця корова — не просто майно, а останній зв’язок із домом, капелани організували спецтранспорт. Тетяну разом із твариною успішно евакуювали до Кіровоградської області, де вони зараз перебувають у безпеці.

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«Можливо, хтось скаже, що евакуювати корову — це „зашквар“. Але саме цим вчинком ми подарували людині надію. А поки є надія — доти є життя», — підсумував Вадим Гейко.

Раніше ми писали про те, чому евакуювати тварин із зони бойових дій стає все важче і дорожче.

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