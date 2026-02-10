Твердих контрактів немає: експерт пояснив, чому сотні західних винищувачів поки залишаються мрією

Винищувачі Gripen

Реклама

Наразі Україна не має «твердих контрактів» щодо постачання літаків-винищувачів Gripen і Rafale. Є лише попередні домовленості і декларації.

У чому різниця між заявами і узгодженими контрактами і чи отримає Україні сотні винищувачів, пояснив головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков у коментарі «Київ 24».

«Наразі ще немає твердих контрактів, тобто поки є декларації, попередні домовленості, як виявилось, і відносно 150 Gripen, і сотні Rafale. Тому, вочевидь, поки не буде вирішено питання, а де взяти на них кошти, а це 50 мільярдів євро — приблизна ціна такої закупівлі сумарної — то дуже важко надати відповідь, чи встигнемо ми, чи ні», — розповів експерт.

Реклама

За його словами, якщо Україна не замовлятиме їх зараз, то оборонні компанії, що їх виробляють, візьмуть замовлення від інших країн. І перспектива отримання перенесеться на кінець 2030 років.

Водночас, від західних партнерів наша країна отримує вживані винищувачі, термін експлуатації яких теж не вічний.

«Ситуацію певною мірою доволі позитивно вирішує постачання літаків вживаних від західних партнерів. Але треба розуміти, що і те, що нам передаються, наприклад, ті самі F-16, вони нам передаються вживаними», — наголосив Катков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має на сьогодні домовленості про постачання 150 військових літаків Gripen і 100 літаків Rafale. Він заявив, що Київ планує отримати обидва типи літаків паралельно.

Реклама

Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський пояснив, що у разі отримання цієї кількості літаків, Україна може зіткнутися з дефіцитом пілотів для їхнього використання.