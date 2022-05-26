Творець і пропагандист ідеології "руского міра": ПЦУ просить Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу

Архієрейський собор Православної церкви України звернувся до Вселенського патріарха та предстоятелів помісних церков з проханням засудити духовні злочини Московський патріарха Кирила.

Церковний синод засуджує ідеологію очільника Російської православної церкви. Він просить позбавити Кирила престолу через "поширення єретичного етнофілетичного вчення про "рускій мір", поширення схизм серед православних" та через його підтримку "кровопролитної війни проти України".

Як повідомив митрополит Православної церкви України Епіфаній.

"Патріарх Кирил є одним з творців ідеології "руского міра", її пропагандистом і популяризатором. Сама ця ідеологія підпадає під осудження Константинопольським собором 1872 р. етнофілетизму, як єресі. Відповідно, Кирил Гундяєв, як її співтворець і пропагандист, має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння", - йдеться в зверненні синоду.

Також духовенство ПЦУ прийняло рішення більше не поминати очільника РПЦ Кирила за Диптихом імен предстоятелів інших православних церков.

Як повідомлялося, московський Патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні. Священнослужитель щоразу вигадує нові виправдання для звірств військових РФ проти українців. Зокрема, він заявив: "Росія – миролюбна країна", а служба в армії Росії – це "подвиг".

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