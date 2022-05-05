Творець "Орла і решки" Синельников про погрози з Росії: "За мою голову є сума"

Режисер та ведучий тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников розповів, що йому неодноразово надходили погрози з Росії.

За словами Синельникова, він не розповідає, де наразі перебуває разом зі своєю родиною у міркуваннях безпеки і має на те серйозні причини:

"Мені декілька разів надходили такі обґрунтовані погрози з вказанням суми за мою голову. Тобто, просто "гей, г*ндон, потвора, йди до свого президента-наркомана, відсмокчи" – такого повно. А то були змістовні, обґрунтовані погрози", - розповів Євген у програмі "Розмова".

Він додав, що зараз нікому не дає свій номер телефону і вимкнув геолокацію, аби його неможливо було за нею відстежити: "А навіщо? Береженого бог береже", - пояснив ведучий.

Нагадаємо, що у перший же день повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого Євген Синельников опинився фактично на першій лінії фронту. Загарбники вели активні бойові дії у Гостомелі Київської області, де розташований будинок ведучого. Окрім того, російські окупанти вторглися до будинку Синельникова, коли він там перебував з родиною. Режисер зустрівся з ворогом віч на віч.

На щастя, після двох тижнів під пекельними обстрілами Євгену Синельникову разом із родиною вдалося виїхати "зеленим коридором". Наразі Євген і його 8-річний син перебувають у безпеці.

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