Творець відомого російського мультсеріалу "Масяня" віддав проєкт українцям

У РФ сайт з серіалом заблокували через антипутінський епізод про війну в Україні.

Автор російського комедійно-сатиричного мультсеріалу "Масяня" Олег Куваєв віддав проєкт українцям.

Тож, тепер українці можуть у вільному доступі подивитися усі серії "Масяні" на сайті OLL.TV.

"Творець "Масяні" Олег Куваєв давно залишив Росію, його сайт mult.ru заборонено Роскомнаглядом. Від першого дня війни він відкрито підтримав Україну, а серія Масяні "Вакідзасі" за лічені дні стала культовим твором про те, як росіяни мали б поводитися стосовно Путіна", - йдеться в описі серіалу на платформі.

Як зізнався Куваєв, для нього Україна так само батьківщина як і Петербург: " У мене там є і родичі, і багато друзів. Я там провів більшу частину дитинства. Для України – що завгодно", - сказав мультиплікатор.

Олег Куваєв

Також він зізнався, що розпочав вивчати українську мову і в подальшому планує створити ще серії "Масяні" про Україну.

Нагадаємо, що наприкінці березня Роскомнадзор заблокував сайт, на якому зберігаються всі випуски російського комедійно-сатиричного мультсеріалу "Масяня". Причиною блокування став останній епізод мультфільму "Вакідзасі", який з'явився тиждень тому. У ньому Масяня разом з іншим героєм мультфільму Хрюнделем обговорюють події в Україні, а також намагаються приховати від їхнього друга, етнічного українця Лохматого, те, що Росія розпочала війну. Масяня у випуску називає Путіна вбивцею, нацистом, а також порівнює його з Гітлером та бен Ладеном. В кінці серії Масяня приходить до Путіна у бункер і вручає йому японський меч для харакірі.

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