Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Творець відомого російського мультсеріалу "Масяня" віддав проєкт українцям

Творець відомого російського мультсеріалу "Масяня" віддав проєкт українцям

Дата публікації
Перегляди
466
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Творець відомого російського мультсеріалу "Масяня" віддав проєкт українцям

У РФ сайт з серіалом заблокували через антипутінський епізод про війну в Україні.

Автор російського комедійно-сатиричного мультсеріалу "Масяня" Олег Куваєв віддав проєкт українцям.

Тож, тепер українці можуть у вільному доступі подивитися усі серії "Масяні" на сайті OLL.TV.

"Творець "Масяні" Олег Куваєв давно залишив Росію, його сайт mult.ru заборонено Роскомнаглядом. Від першого дня війни він відкрито підтримав Україну, а серія Масяні "Вакідзасі" за лічені дні стала культовим твором про те, як росіяни мали б поводитися стосовно Путіна", - йдеться в описі серіалу на платформі.

Як зізнався Куваєв, для нього Україна так само батьківщина як і Петербург: " У мене там є і родичі, і багато друзів. Я там провів більшу частину дитинства. Для України – що завгодно", - сказав мультиплікатор.

Олег Куваєв / ©
Олег Куваєв

Також він зізнався, що розпочав вивчати українську мову і в подальшому планує створити ще серії "Масяні" про Україну.

Нагадаємо, що наприкінці березня Роскомнадзор заблокував сайт, на якому зберігаються всі випуски російського комедійно-сатиричного мультсеріалу "Масяня". Причиною блокування став останній епізод мультфільму "Вакідзасі", який з'явився тиждень тому. У ньому Масяня разом з іншим героєм мультфільму Хрюнделем обговорюють події в Україні, а також намагаються приховати від їхнього друга, етнічного українця Лохматого, те, що Росія розпочала війну. Масяня у випуску називає Путіна вбивцею, нацистом, а також порівнює його з Гітлером та бен Ладеном. В кінці серії Масяня приходить до Путіна у бункер і вручає йому японський меч для харакірі.

Читайте також:

Наступна публікація