Творець "Фламінго" розповів, як створювалась ракета і чому має таку назву

Робітники оглядають ракети «Фламінго» на секретному заводі Fire Point / © Associated Press

Співвласник української збройної компанії Fire Point, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман розповів, як створювалася ракета та чому отримала таку назву.

Про це він повідомив у інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+».

За словами Штілермана, наразі бойові ракети «Фламінго» мають чорний колір, однак спершу під час створення вони вийшли рожевого кольору, тому й отримали відповідну назву.

«Рожевий був, тому що закінчилася помаранчева фарба. Ми в коках залишали там чорний ящик, в яких записувалися всі польоти, якщо телематерія відвалиться. І оскільки він над морем (випробовувався — ред.), він мав бути помаранчевим, щоб легко було шукати на дні моря. Закінчилася помаранчева фарба у нашого підрядника, який нам ракету фарбував. Він пофарбував у рожевий. Вийшло «Фламінго». Все дуже просто», — пояснив конструктор ракети.

Штілерман додав, що саме він вигадав назву «Фламінго».

Нагадаємо, у серпні 2025 року стало відомо, що в Україні створили та запустили в серійне виробництво нову далекобійну крилату ракету FP-5 «Фламінго» від компанії Fire Point, яка пройшла успішні випробування по цілях на території Росії. За даними експертів, «Фламінго» має дальність 3000 км (вдвічі більше за «Томагавк») і бойову частину завважки в 1 т, що дозволяє ЗСУ уражати глибинні цілі РФ.

Військовий експерт з Великої Британії назвав ракету «великим звіром», здатним завдати значних руйнувань російським містам, якщо запускати її з хибними цілями для перевантаження ППО. «Фламінго» є адаптованим варіантом британсько-еміратської ракети FP-5, який, за словами виробника, вп’ятеро дешевший від «Томагавків».