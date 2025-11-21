- Дата публікації
Творець "Фламінго" розповів, як створювалась ракета і чому має таку назву
Денис Штілерман пояснив, що ракета отримала ім’я птаха, оскільки під час випробувань вийшла рожевого кольору.
Співвласник української збройної компанії Fire Point, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман розповів, як створювалася ракета та чому отримала таку назву.
Про це він повідомив у інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+».
За словами Штілермана, наразі бойові ракети «Фламінго» мають чорний колір, однак спершу під час створення вони вийшли рожевого кольору, тому й отримали відповідну назву.
«Рожевий був, тому що закінчилася помаранчева фарба. Ми в коках залишали там чорний ящик, в яких записувалися всі польоти, якщо телематерія відвалиться. І оскільки він над морем (випробовувався — ред.), він мав бути помаранчевим, щоб легко було шукати на дні моря. Закінчилася помаранчева фарба у нашого підрядника, який нам ракету фарбував. Він пофарбував у рожевий. Вийшло «Фламінго». Все дуже просто», — пояснив конструктор ракети.
Штілерман додав, що саме він вигадав назву «Фламінго».
Нагадаємо, у серпні 2025 року стало відомо, що в Україні створили та запустили в серійне виробництво нову далекобійну крилату ракету FP-5 «Фламінго» від компанії Fire Point, яка пройшла успішні випробування по цілях на території Росії. За даними експертів, «Фламінго» має дальність 3000 км (вдвічі більше за «Томагавк») і бойову частину завважки в 1 т, що дозволяє ЗСУ уражати глибинні цілі РФ.
Військовий експерт з Великої Британії назвав ракету «великим звіром», здатним завдати значних руйнувань російським містам, якщо запускати її з хибними цілями для перевантаження ППО. «Фламінго» є адаптованим варіантом британсько-еміратської ракети FP-5, який, за словами виробника, вп’ятеро дешевший від «Томагавків».