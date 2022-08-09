"Твоя смерть уже на порозі": у Лисичанську з'явилися листівки від партизанів для зрадників

На тимчасово окупованих Росією територіях проукраїнські активісти не дають росіянам забути про те, де вони.

У Лисичанську з'явилися партизани. Проукраїнські мешканці - "добрі люди" розклеїли листівки з "привітами" окупантам та колаборантам.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На одну з листівок помістили фото окупаційного "мера" Андрія Скорого. Мовляв, зрадник ще недовго буде з "портфелем". "Твоя смерть уже на порозі", - написано під знімком.

Луганські партизани нагадують, що кожного Лисичанського колаборанта та зрадника буде знайдено та покарано: "Референдуму" не буде, Лисичанськ - це Україна".

Фото: Сергій Гайдай.

Як повідомлялося, раніше вулиці Троїцького Луганської області всіяні "вітальними" листівками для росіян.

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