"Твоя смерть уже на порозі": у Лисичанську з'явилися листівки від партизанів для зрадників

На тимчасово окупованих Росією територіях проукраїнські активісти не дають росіянам забути про те, де вони.
У Лисичанську з'явилися партизани. Проукраїнські мешканці - "добрі люди" розклеїли листівки з "привітами" окупантам та колаборантам.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На одну з листівок помістили фото окупаційного "мера" Андрія Скорого. Мовляв, зрадник ще недовго буде з "портфелем". "Твоя смерть уже на порозі", - написано під знімком.
Луганські партизани нагадують, що кожного Лисичанського колаборанта та зрадника буде знайдено та покарано: "Референдуму" не буде, Лисичанськ - це Україна".
Як повідомлялося, раніше вулиці Троїцького Луганської області всіяні "вітальними" листівками для росіян.