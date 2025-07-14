“Твоє Майбутнє”: у FFA анонсували безкоштовний освітній проєкт для ветеранів війни

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Старт навчання заплановано на 30 липня цього року, заявки на курс приймаються до 23 липня . Участь у програмі для ветеранів війни безкоштовна. Все що потрібно - заповнити цю форму реєстрації: https://forms.gle/TiGmGtCU33Cuyks4A

“З початку повномасштабного вторгнення ми регулярно допомагаємо Збройним Силам України, донатимо та закриваємо збори на їх потреби, допомагаємо військовим з лікуванням та протезуванням. Проте ми замислилися про наших ветеранів війни, які віддали своє здоровʼя у пеклі війни, і зараз змушені будувати з нуля своє майбутнє у цивільному житті.

Ми подумали, як ми можемо їм віддячити та бути корисними для них… І мабуть найкраще, це дати якісну освіту та навчити новій професії. Бо криптовалюти - це саме професія, яка потребує знань, умінь і навичок. А головне, в цій професії, можна працювати віддалено, з дому чи будь якого зручного місця.

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Ми надаємо доступ до нашого флагманського курсу FFA Crypto, а також до комʼюніті у Discord безкоштовно”, - розповіли у FFA.

Тривалість курсу FFA Crypto - 3 місяці . Навчання проводиться дистанційно на спеціальній LMS-платформі з записаними лекціями та практичними заняттями. Під час курсу вас супроводжуватиме куратор потоку, який допомагатиме вам з проходженням навчання. А також буде доступна комунікація з менторами курсу, та ви зможете ставити їм додаткові питання стосовно вашого навчання.

За цей час ви дізнаєтеся про принципи роботи криптовалют, як безпечно взаємодіяти з біржами та гаманцями, розберетеся в основах блокчейн-технологій, а також вивчите сучасні інструменти Web3, DeFi та трейдингу.

Особливістю курсу є використання інфраструктури Discord-сервера для організації спільного навчання, інтеграція освітньої платформи та спільноти однодумців, а також наявність інструментів гейміфікації для підвищення мотивації студентів.

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Розвиток ринку криптовалют відбувається стрімко. Найбільші країни світу, такі як США, Канада, Великобританія, Франція та інші, вже роблять державні криптовалютні резерви. А найбільші платіжні системи - VISA, MasterCard та PayPal, запроваджують криптовалютні розрахунки у свої екосистеми.

У 2022 році законом "Про віртуальні активи" було остаточно легалізовано криптовалюти в Україні. Тож цей ринок буде стрімко зростати, та робота з ним буде набирати все більшої популярності та актуальності. Проте, щоб мати успіх в цій професії та досягти результатів, важливо мати знання. Криптовалюти це не іграшка чи лотерея, це серйозна робота в якій потрібно розбиратися, а отже вчитися.

Участь у програмі: безкоштовна.

Для кого: для ветеранів війни.

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Старт навчання: 30 липня 2025 року.

Прийом заявок: до 23 липня 2025 року.

Подати заявку: https://forms.gle/TiGmGtCU33Cuyks4A