“Ти назавжди в моєму серці”: Ірина Федишин вперше розкрила ім'я доньки, яку втратила

Співачка Ірина Федишин розповіла, як назвала донечку, яку втратила / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин опублікувала великий допис у соцмережі після втрати доньки. Артистка розповіла про біль, який переживає родина, згадала останні дні вагітності та пояснила, чому, попри пережиту трагедію, не шкодує, що ділилася з підписниками своєю радістю в очікуванні дитини.

Про це написала Ірина Федишин в Instagram.

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Як Ірина Федишин назвала доньку

Подружжя назвало дівчинку Веронікою. Співачка пояснила, що це ім’я має особливе значення в християнській традиції: свята Вероніка витерла обличчя Ісуса своєю хустинкою, коли він ніс хрест на Голгофу.

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Артистка зізналася, що хоче вірити: тепер її маленька Веронічка стала небесним ангеликом і перебуває в обіймах Господа. Вона також сподівається, що в найважчі моменти життя донька символічно витирає сльози батьків своєю невидимою хустинкою.

«Моя Веронічко, моя дівчинко, моя люба донечко, ти назавжди у моєму серці», — написала співачка.

Співачка розповіла про прощання з донькою

За словами Федишин, дівчинка прожила з родиною вісім місяців під її серцем. За цей час подружжя встигло дуже сильно полюбити дитину й із нетерпінням чекало на її народження. Співачка наголосила, що родина була безмежно щасливою і ділилася цим щастям із людьми.

Однак після трагедії артистка навіть не змогла притиснути доньку до грудей і побачити її наживо, оскільки перебувала під наркозом. Вона побачила дівчинку лише на фотографії, яку зробив її чоловік Віталій.

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Федишин розповіла, що донька була дуже схожою на батька: смуглява, з темним волоссям, маленьким носиком і пухкими губами. Дівчинка мала зріст 48 см і важила 2,6 кг.

Співачка також поділилася переживаннями чоловіка, якому довелося знайти в собі сили, щоб у тісному родинному колі провести доньку в останню путь. За її словами, найстрашніші моменти відбувалися на його очах. Саме Віталій крізь сльози знову й знову дякував Богові за те, що дружина залишилася живою.

Ірина Федишин звернулася до батьків, які втратили дітей

Окрему частину допису співачка присвятила людям, які пережили втрату дитини. Вона закликала їх не боятися плакати, згадувати своїх дітей і знову радіти життю, коли з’являться на це сили.

Федишин також пояснила, чому не шкодує, що ділилася з підписниками вагітністю, фотографіями та щасливими моментами. На її думку, щастя не стає помилкою лише тому, що після нього приходить біль.

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Артистка попросила людей не шукати причини трагедій у чужих фотографіях, словах, поглядах чи забобонах. Вона наголосила, що продовжує вірити в Бога навіть тоді, коли не розуміє, чому їй довелося пережити таке випробування.

Співачка також подякувала рідним, друзям, священникам і всім, хто молився за її здоров’я та підтримував родину в найважчі дні. За її словами, саме в цей період вона особливо відчула, скільки любові є у світі.

Наприкінці допису Федишин повідомила, що до неї поступово повертаються сили. Вона може обіймати чоловіка, двох синів, батьків і рідних та сподівається знову працювати, співати, мріяти й дарувати людям добро.

Як родина Ірини Федишин повідомила про втрату

13 жовтня чоловік співачки Віталій Човник повідомив, що подружжя втратило доньку, на народження якої дуже чекало. Він також розповів, що стан Ірини був тяжким і родина ледь не втратила й саму артистку. Чоловік попросив усіх небайдужих молитися за здоров’я дружини та за душу маленької донечки.

Наступного дня Човник розповів більше про пережите родиною. За його словами, пологи були надзвичайно важкими, а після них Ірина перенесла складну операцію та втратила багато крові. Лікарі боролися за її життя. Чоловік зізнався, що той день став для нього найбільшою втратою, але водночас і другим днем народження дружини. Він також уперше поділився власними спогадами про доньку, назвавши її своєю копією.

Звістка про трагедію викликала хвилю співчуттів у мережі. Українські знаменитості підтримали родину Федишин, а телеведуча Марічка Падалко звернула увагу на жорстокі коментарі, які з’явилися під повідомленнями про втрату. Вона закликала людей бути чуйнішими до батьків, які переживають таке горе.

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