Тягала за волосся, била і дряпала: пенсіонерка напала на працівницю соцзахисту у Бердичеві

За хуліганство пенсіонерка має сплатити 17 тисяч гривень.

У Бердичеві Житомирської області міськрайонний суд виніс вирок пенсіонерці, яка напала і побила працівницю місцевого управління праці та соціального захисту населення. Хуліганка має сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд.

Подія сталася у червні 2018 року у приміщенні управління праці та соцзахисту населення. Дебош пенсіонерки бачили десятки свідків, серед яких як і відвідувачі, так і працівники управління. Сама ж обвинувачена заперечувала інкриміновані їй хуліганські дії, мовляв, під час того конфлікту їй добряче дісталося і що вона взагалі не могла нікого бити, бо одна рука була зайнята сумкою, інша – документами.

Встановлено, що конфлікт почався із з’ясування, хто й коли має зайти до кабінету установи, щоб подати документи на субсидію. Жінка, яка завчасно отримала талон із вказаними датою та часом візиту, оголосила, що зараз її черга, натомість, пенсіонерка, яка стояла у "живій" черзі, заявила, що має зайти саме вона.

Невдовзі з кабінету вийшла працівниця (у майбутньому - потерпіла) й покликала до себе відвідувачку з талоном. Однак, пенсіонерка схопила фахівчиню за волосся, штовхнула на двері, копнула ногою у спину, вдарила у груди і подряпала обличчя.

"У потерпілої було виявлено синці на обох передпліччях, куприку і коліні. Розбороняв жінок співробітник установи, було викликано поліцію. Правоохоронці, котрі фіксували це правопорушення, на допиті повідомили, що обвинувачена кричала й на них, наче це вони винні у тому, що хтось пройшов перед неї без черги. Видимих тілесних ушкоджень на жінці не було, також відомо, що вона не зверталась по медичну допомогу", - розповідають про справу у суді.

У діях жінки були усі ознаки хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК України). Обтяжуючою обстановиною стало вчинення неправомірних дій під час виконання потерпілою службових обов’язків.

"Пенсіонерці призначили мінімальне з визначеного на даний час санкцією статті покарання – штраф у розмірі 1000 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн). Також частково задоволено цивільний позов потерпілої: за завдані на робочому місці сильні душевні страждання й відсутність елементарного вибачення обвинувачена має компенсувати 10 тис.грн", - повідомляють у Бердичівському міськрайонному суді.

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