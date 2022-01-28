"Тягав за волосся, щоб віддала ключ": на "Південмаші" розповіли подробиці вбивства працівниці дніпровським стрільцем

Вбита жінка працювала на заводі 15 років.

У Дніпрі під час стрілянини на заводі "Південмаш" від куль 20-річного строковика загинула 35-річна працівниця заводу Віра Лебединець. У жінки залишилася 11-річна донька.

Про це повідомляють на сторінці заводу в Мережі.

Жінка чергувала тієї трагічної ночі на прохідній заводу. Вона була контролером відомчої воєнізованої охорони.

"Понад 15 років вона віддала роботі на "Південмаші", вдома на неї чекала 11-річна донька. Вдосвіта до вестибюлю заводоуправління з території підприємства вдерся майже двометровий озброєний автоматом солдат. Йому хотілося до міста. Неозброєна Віра Лебединець наодинці протистояла нападнику – він тягав її за волосся. Вона так і не відкрила двері, не віддала ключі. І тоді пролунали постріли", - розповідають на заводі.

Тут додають, що завдяки діям контролера, хлопцеві не вдалося потрапити через пост до міста.

Користувачі Мережі висловили слова співчуття у зв'язку із загибелллю молодої жінки:

Невимовно шкода її, шкода її донечку і родину. Чому у беззбройної охорони нема інструкцій не чинити опору озброєним нападникам. Вона, неозброєна не повинна була ціною свого життя захищати пост.

Дуже шкода жінку, на жаль, її героїчний вчинок нічим не допоміг, бо звідти він все одно вийшов. В такій ситуації протистояти було щонайменше безглуздо, щонайбільше занадто небезпечно і трагічно. Дуже її шкода, залишилася дитина.

Царство небесне.

Нагадаємо, що в Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

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