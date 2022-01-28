"Тягав за волосся, щоб віддала ключ": на "Південмаші" розповіли подробиці вбивства працівниці дніпровським стрільцем

Вбита жінка працювала на заводі 15 років.
У Дніпрі під час стрілянини на заводі "Південмаш" від куль 20-річного строковика загинула 35-річна працівниця заводу Віра Лебединець. У жінки залишилася 11-річна донька.
Про це повідомляють на сторінці заводу в Мережі.
Жінка чергувала тієї трагічної ночі на прохідній заводу. Вона була контролером відомчої воєнізованої охорони.
"Понад 15 років вона віддала роботі на "Південмаші", вдома на неї чекала 11-річна донька. Вдосвіта до вестибюлю заводоуправління з території підприємства вдерся майже двометровий озброєний автоматом солдат. Йому хотілося до міста. Неозброєна Віра Лебединець наодинці протистояла нападнику – він тягав її за волосся. Вона так і не відкрила двері, не віддала ключі. І тоді пролунали постріли", - розповідають на заводі.
Тут додають, що завдяки діям контролера, хлопцеві не вдалося потрапити через пост до міста.
Користувачі Мережі висловили слова співчуття у зв'язку із загибелллю молодої жінки:
- Невимовно шкода її, шкода її донечку і родину. Чому у беззбройної охорони нема інструкцій не чинити опору озброєним нападникам. Вона, неозброєна не повинна була ціною свого життя захищати пост.
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Дуже шкода жінку, на жаль, її героїчний вчинок нічим не допоміг, бо звідти він все одно вийшов. В такій ситуації протистояти було щонайменше безглуздо, щонайбільше занадто небезпечно і трагічно. Дуже її шкода, залишилася дитина.
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Царство небесне.
Нагадаємо, що в Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.
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