"Тягло до такого життя": мати 16-річного підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, дала інтерв'ю

"Тягло до такого життя": мати 16-річного підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, дала інтерв'ю

За словами матері, Микола з дитинства був гіперактивним і завжди хотів бути "крутим".

Мати 16-річного Миколи Харківського, який скоїв смертельну ДТП на Infiniti на проспекті Гагаріна дала свідчення поліції. Марина Дегтярь також поспілкувалася з жуналістами і розповіла, що їй відомо з приводу ситуації, яка сталася з її сином.

Про це повідомляє "Суспільне".

Ключі і документи взяла з собою

Мати Миколи Харківського Марина Дегтярь вважає свою родину пересічною. Де працює зараз, не уточнює, але говорить, що до Німеччини їздила на заробітки, вже кілька разів.

Жінка має трьох синів - Микола найстарший. Дітей виховує разом з чоловіком, хоча живуть окремо. Infiniti з рук купила у жовтні. За її словами, вона залишила авто на СТО, а ключі і документи забрала із собою.

"Я її купила, і в цей день [26 жовтня] поїхала з країни, до мого повернення автівка мала перебувати на станції техобслуговування. Микола знав про це, він живе зі мною. Я можу залишити ключі та документи вдома, але враховуючи, які були ситуації, я все це взяла з собою", — каже Дегтярь.

Жінка зізнається, що син уже потрапляв у халепу - він раніше їздив містом на її Dodge без прав і перевищував швидкість. Ще раніше отримав умовне покарання за стрілянину по людях.

"Для мене було шоком, коли я дізналася, що він сів за кермо мого попереднього авто. З ним проводила бесіди, він був покараний комп'ютером, але виїжджаючи я забрала з собою все — документи, техпаспорт на авто, ключі. У Німеччині я зробила нотаріальне засвідчення техпаспорту, воно робиться з оригіналу. Машина не нова, мала деякі нюанси, які потребували обслуговування. З СТО її забрав Коля з другом, знаю це зі слів. Друг сів за кермо як повнолітній, вони мали поїхати на інше СТО, мати два висновки...", — розповідає Дегтярь.

"Тягло до такого життя"

За словами матері, Микола з дитинства був гіперактивним і завжди хотів бути "крутим".

"Його тягло до такого життя, таке у нього було й оточення — люди з високим соціальним статусом. Може, десь він змінив реалії на картинку, розумієте, як зараз часто діти живуть в Інтернеті, а справжнє їхнє життя — інакше. Так, він йшов до цієї мети, з 14 років працював, допомагав батькові, не соромився, хоч не кожна дитина стартує з такого віку", — розповідає Дегтярь.

Жінка говорить, що ніколи не дозволяла Миколі сідати за кермо і не навчала його кермувати.

"Я навіть не мала думки, що він вміє водити авто. Це я зрозуміла з події, коли він взяв попереднє авто. Коли сталася аварія, я не могла зрозуміти — у мене перебували й документи, і ключі, машина була на СТО. Мабуть, це повернення до того, що не лише родина, але й вулиця також має вплив на дитину, підлітка. Можливо, цей стиль життя мав такий вплив, перемагав авторитет вулиці, друзів, й емоційно він не впорався й піддався. Не можу зрозуміти, що сталося", — говорить Марина Дегтярь.

Жінка говорить, що приділяла увагу вихованню сина. Вони відвідували психолога, намагалася водити його в різні гуртки, займався іпотерапією.

"Я намагалася не втратити зв'язок, бути другом. У 16 років контролювати його тотально неможливо, наприклад, Instagram, різні соціальні мережі. Я намагалася зробити так, щоб діти знали, що я їх почую. Підлітка тримати у рамках, знати його пароль, вимагати доступ до сторінки — це насильство у сім'ї. Хлопець, який нецензурно висловлюється на поліцейських, це не Микола. Хочу звернутися до слідчого, щоб провести експертизу, бо це не мій син каже", — визнає Марина Дегтярь.

Жінка визнає, що після того, що сталося, зрозуміла, що батьки не були для сина авторитетом.

"У нашому випадку так сталося, що оточення, прагнення соціального статусу, стало більшим... Серед його оточення з'явилися старші за нього віком, стали авторитетом для нього. Можливо, це фатальна помилка, яка призвела до цього", — розмірковує Дегтярь.

Жінка говорить, що з пасажирами, які перебували в авто в момент ДТП, не знайома. За її словами, вона оплатила операцію постраждалій дівчині, яка коштувала 12 тисяч, а також хоче поспілкуватися із родиною загиблого Ігоря Носова.

Миколу не бачила, а молодші сини бояться ходити до школи

Сина у слідчому ізоляторі Марина ще не відвідала. Вона говорить, що після ДТП від неї відвернулися багато друзів, а молодші сини бояться ходити до школи через погрози..

"Молодшому 10, він не дуже розуміє все, середній зараз не ходить до школи, він у тяжкому стані, йому страшно від погроз. Молодші не несуть відповідальності за брата. Вони зовсім різні, та Коля залишається моїм сином та буде ним незалежно від того, буде він на свободі чи в тюрмі", — говорить Дегтярь.

У поліції та прокуратурі обіцяють, що справу про ДТП на Гагаріна передадуть до суду найближчим часом, щойно зберуть усі необхідні матеріали, експертизи.

Нагадаємо, що у Харкові допитали матір 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові. Жінка приїхала з Німеччини і дала свідчення.

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