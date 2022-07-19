"Тягнула за собою величезний шлейф життєвої енергії, завжди багато жартувала": колеги поділились спогадами про Руслану Писанку

Сьогодні вночі, 19 липня, не стало відомої української телеведучої та актриси Руслани Писанки. Вона померла у Німеччині.

У неї була своя боротьба, боротьба за життя, але життя розпорядилось так, що вона цієї ночі померла.

Ведучі ранкового шоу "Сніданок з 1+1" та колеги Руслани поділилася спогадами про неї.

За їхніми словами, Руслана Писанка вела свою війну у Німеччині, Росія погнала її туди від родини і вже там виявили важку хворобу, і там вона наодинці боролася з нею. Вона нікому не хотіла розповідати, наскільки їй там важко, вона навпаки, з надією на майбутнє, з неймовірною життєрадісністю спілкувалася, і вона так само не встигла закінчити свої знімання в кіноромані Наталії Ворожбит "Демони", що мав вийти 2022 року.

Людмила Барбір пригадала та розповіла про знімання з Русланою у серіалі.

"Вона недожила у "Твоєму дні", у кінофільмі, і просто недожила. Я з нею знімалась у серіалі майже протягом року, і у мене всі сцени, в основному були з нею, тоді ми з нею познайомилися, і вона кожен раз, коли просто заходила на майданчик, чи павільйон, у неї була така особливість, вона ніби тягнула за собою величезний шлейф такої життєвої енергії, від неї просто розпирало. Вона завжди багато жартувала. У кожній сцені у неї завжди була імпровізація. Вона завжди з режисерами додавала якісь тексти, перефразовувала, вона давала якісь фішечки. Для неї кожна сцена – це була окрема величезна робота. Це просто неймовірна, талановита жінка, людина, актриса, телеведуча. Це просто як грім серед ясного неба. Така людина, і просто раз – її нестало. Стільки всього недоробила, недоказала, недожила…", - говорить Людмила.

Ведучий Руслан Сенічкін підкреслив, що "особливо боляче, коли не стає людей, яких ти знав особисто".

"Це ніби йде частинка тебе. Навіть про якісь негаразди у житті Руслана Писанка говорила з оптимізмом, вона розуміла, що з будь-якої ситуації є вихід. І цим життєвим досвідом, і перемогою над собою, вона ділилася з аудиторією, з глядачами", - зазначив він.

В ефірі також показали останню розмову телеведучої Руслани Писанки з глядачами телеканалу 1+1.

Нагадаємо, ​​Руслана Писанка померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу.

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