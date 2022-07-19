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"Тягнула за собою величезний шлейф життєвої енергії, завжди багато жартувала": колеги поділились спогадами про Руслану Писанку

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"Тягнула за собою величезний шлейф життєвої енергії, завжди багато жартувала": колеги поділились спогадами про Руслану Писанку

Сьогодні стало відомо про раптову смерть телеведучої та актриси Руслани Писанки.

Сьогодні вночі, 19 липня, не стало відомої української телеведучої та актриси Руслани Писанки. Вона померла у Німеччині. 

У неї була своя боротьба, боротьба за життя, але життя розпорядилось так, що вона цієї ночі померла.   

Ведучі ранкового шоу "Сніданок з 1+1" та колеги Руслани поділилася спогадами про неї. 

За їхніми словами, Руслана Писанка вела свою війну у Німеччині, Росія погнала її туди від родини і вже там виявили важку хворобу, і там вона наодинці боролася з нею. Вона нікому не хотіла розповідати, наскільки їй там важко, вона навпаки, з надією на майбутнє, з неймовірною життєрадісністю спілкувалася, і вона так само не встигла закінчити свої знімання в кіноромані Наталії Ворожбит "Демони", що мав вийти 2022 року. 

Людмила Барбір пригадала та розповіла про знімання з Русланою у серіалі.  

"Вона недожила у "Твоєму дні", у кінофільмі, і просто недожила. Я з нею знімалась у серіалі майже протягом року, і у мене всі сцени, в основному були з нею, тоді ми з нею познайомилися, і вона кожен раз, коли просто заходила на майданчик, чи павільйон, у неї була така особливість, вона ніби тягнула за собою величезний шлейф такої життєвої енергії, від неї просто розпирало. Вона завжди багато жартувала. У кожній сцені у неї завжди була імпровізація. Вона завжди з режисерами додавала якісь тексти, перефразовувала, вона давала якісь фішечки. Для неї кожна сцена – це була окрема величезна робота. Це просто неймовірна, талановита жінка, людина, актриса, телеведуча. Це просто як грім серед ясного неба. Така людина, і просто раз – її нестало. Стільки всього недоробила, недоказала, недожила…", - говорить Людмила.

Ведучий Руслан Сенічкін підкреслив, що "особливо боляче, коли не стає людей, яких ти знав особисто". 

"Це ніби йде частинка тебе. Навіть про якісь негаразди у житті Руслана Писанка говорила з оптимізмом, вона розуміла, що з будь-якої ситуації є вихід. І цим життєвим досвідом, і перемогою над собою, вона ділилася з аудиторією, з глядачами", - зазначив він.

В ефірі також показали останню розмову телеведучої Руслани Писанки з глядачами телеканалу 1+1.

Нагадаємо, ​​Руслана Писанка померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу.

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