Тягнуть награбоване і мчать до Росії: окупанти втікають з Харківщини з родинами у викрадених авто

Разом із собою вони тягнуть награбоване і відбирають авто у місцевих жителів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях.

"Під час відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Ця тенденція зберігається. Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої “народної міліції” з числа місцевих жителів", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики.

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