Тягнуть товар, холодильники і касові апарати: браві російські вояки "звільняють" Херсонщину від магазинів

Російські окупанти не зраджують собі і продовжують працювати на "імідж" Росії.
Браві російські вояки на тимчасво захопленій Херсонщині заходилися звільняти українські магазини від товару і обладнання.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерамии та касовими апаратами", повідомили у Генштабі.
Крім цього в Новомиколаївці на Запоріжжі окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки.
Також на Херсонщині , погрожуючи позбавлення батьківських прав, примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою.
Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти зменшують присутність свох військ в Олешках. З окремих населених пунктів ЗС РФ виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань.
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