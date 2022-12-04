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Тягнуть товар, холодильники і касові апарати: браві російські вояки "звільняють" Херсонщину від магазинів

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Тягнуть товар, холодильники і касові апарати: браві російські вояки "звільняють" Херсонщину від магазинів

Фото: Pexels

Російські окупанти не зраджують собі і продовжують працювати на "імідж" Росії.

Браві російські вояки на тимчасво захопленій Херсонщині заходилися звільняти українські магазини від товару і обладнання.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерамии та касовими апаратами", повідомили у Генштабі.

Крім цього в Новомиколаївці на Запоріжжі окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки.

Також на Херсонщині , погрожуючи позбавлення батьківських прав, примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти зменшують присутність свох військ в Олешках. З окремих населених пунктів ЗС РФ виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань.

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Дата публікації
Перегляди
801
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