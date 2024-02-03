Тягнути з поясненням не можна: Клімкін про можливу відставку Залужного

Відставка головкома під час війни - це непередбачуваність, тому владі слід прокоментувати ситуацію із Залужним.

Якщо президент Володимир Зеленський дійсно ухвалив рішення про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, то з поясненням не потрібно тягнути.

Так ситуацію прокоментував ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю LIGA.net.

На його думку, ця історія так чи інакше вплине на настрої всередині України. Хоча він не вважає "звільнення" Залужного топновиною, оскільки це обговорення "віртуальної реальності".

"Я не хочу спекулювати, але це створює непередбачуваність. Все ця історія, навіть розмови про цю історію. Вона створює непередбачуваність всередині країни і таку ж непередбачуваність для наших партнерів. Непередбачуваність під час війни - це завжди погана історія. Це рішення має отримати пояснення. Пояснення для себе, пояснення для суспільства, пояснення для наших друзів. Вони нам у військовому сенсі допомагають критично. Тому я не займався б спекуляціями, але ця історія непроста", - сказав він.

Що відомо про ймовірну відставку Залужного

Раніше Мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Втім, згодом цю інформацію спростували в Офісі президента.

Пізніше видання The Washington Post написало, що через чотири дні після того, як президент України Володимир Зеленський нібито повідомив своєму Головнокомандувачу Залужному, що його незабаром звільнять, заміну йому досі не обрано.

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