Тяжка асфіксія: у Тернопільській області при народженні померло немовля, родичі звинувачують медиків

Тяжка асфіксія: у Тернопільській області при народженні померло немовля, родичі звинувачують медиків

Медики майже годину намагались реанімувати немовля.

У Кременецькому районі Тернопільської області при народженні померла дитина. Родичі породіллі у цьому звинуватили медиків.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

До правоохоронців звернувся 22-річний брат породіллі. Він повідомив, що його сестра народила 14 листопада, проте немовля померло. Чоловік звинуватив медиків у непрофесійності, яка призвела до смерті дитини.

У поліції встановили, що дівчинка родилася на 41 тижні вагітності вагою 3750 грам. За даними медиків, після народження в дитини не розкрились легені. Лікарі понад годину реанімували новонароджену, проте не змогли врятувати. Причина смерті немовляти - тяжка асфіксія при народженні. Їхні висновки також підтвердили в іншій установі, де робили повторну судово-медичну експертизу.

Правоохоронці відкрили провадження за ч.2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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