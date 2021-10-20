Тяжке побиття чоловіка у Києві та сутички в Єрусалимі. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Києві чоловік попросив у перехожих цигарку і ледве не помер від удару по голові. Потерпілого госпіталізували у непритомному стані, він втратив частину черепа і тепер вимагає правосуддя. Читати далі –>
- В Ізраїлі 22 людей заарештували під час жорстких сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками поблизу Дамаських воріт у Старому місті Єрусалима. Читати далі –>
- Корейська Народно-Демократична Республіка підтвердила запуск балістичної ракети з підводного човна у бік Японського моря. Читати далі –>
- Після захоплення влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" назвав терористів-смертників "героями ісламу", пообіцявши нагородити їхні сім'ї грошима і землею. Читати далі –>
- Компанія Google представила нові смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro, розповівши про безліч функцій, які підтримуються новим процесором Tensor. Читати далі –>