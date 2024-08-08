Тяжкопораненого на війні українського актора ошукали аферисти та вкрали в нього кошти на лікування

Популярний актор театру і кіно Андрій Валенський, який зазнав на фронті серйозного поранення, став жертвою шахраїв.

Артист поділився, що неприємний інцидент з ним трапився пізно ввечері після того, як він прийняв знеболювальні препарати та готувався лягати спати. Валенському саме тоді зателефонували аферисти та представилися працівниками банку. Обманним методом шахраї вкрали в тяжкопораненого актора 270 тисяч гривень. До слова, ці кошти Валенський збирав на реабілітацію.

"На жаль, цей світ наповнюють і шахраї. Пізно ввечері, після прийому знеболювальних, коли я вже майже засинав, мені зателефонували, представившись співробітниками банку, і ввели мене в оману. Шахрайськими діями вони вивели з мого банківського рахунку 270 тис. грн. Кошти збирались на пластичну операцію, яку, можливо, потрібно буде робити найближчим часом, а не чекати на безкоштовну операцію до пів року", - поділився Валенський.

Андрій Валенський

Актор вже звернувся за допомогою до правоохоронних органів та надав їм відповідні свідчення. Валенський сподівається, що поліція розшукає зловмисників. З банком артист теж зв'язувався, однак там нічого вдіяти вже не можуть.

"Офіцери поліції вже були у мене, я надав їм всі скрини і деталі, сподіваюсь на допомогу. Банк теж в курсі цієї ситуації, але, на жаль, вони не можуть запобігти такому виду шахрайства", - поділився актор.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Костянтин Грубич розповідав, як став жертвою шахраїв. Аферисти вимагали кошти в рідних та знайомих знаменитості.

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