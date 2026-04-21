Тигрицю довели до інвалідності: зооволонтери намагаються врятувати життя тварині

Зооволонтери намагаються врятувати тигрицю, яка постраждала від неправильного харчування та умов утримання. Дику тварину тримали у приватних умовах.

Про це повідомили в Wild Animals Rescue Center.

Волонтери повідомили, що це один з найтяжчих випадків у їхній практиці. Хвора тигриця має атрофію м’язів і не може підвестися на лапи.

Ветеринари виявили у тварини дегенеративні зміни у хребті та деформацію кісток, а ще двобічну дисплазію кульшових суглобів та остеоартроз і ремоделювання головки стегнової кістки.

Вилікувати тигрицю надзвичайно складно, адже вона не може лежати нерухомо і її вага дає велике навантаження на скелет.

«До того ж деякі зміни вже неможливо виправити, тому навіть якщо вийде допомогти їй піднятися на лапи, вона до кінця життя потребуватиме підтримки та спеціальних умов через інвалідність», — пишуть зооволонтери.

Наразі волонтери ведуть перемовини з українськими та іноземними спеціалістами, щоб знайти безболісний спосіб лікування тварини.

Стан тварини — вкрай важкий. Вона ледь може пересуватися завдяки переднім лапам. Волонтери припускають, що такий стан тигриці може бути наслідком недбалого ставлення до тварини.

«Розвідники відразу ж забрали малечу від матері, аби продати на потіху людям, і ті годували її чим заманеться. Тепер ця молода тигриця страждає від рахіту, дисплазії та атрофії м’язів, і через постійний біль не може навіть підвестись», — додали фахівці Wild Animals Rescue Center.

Тигриці всього лише рік, але маса її тіла та крихкість кісток можуть значно збільшити термін лікування. Лікарям давати прогнози нині складно.

Чи заборонено законом утримання і розведення диких тварин у приватних умовах

Наразі в Україні не заборонено законом утримувати та розводити диких тварин у приватних умовах. Це означає, що фактично будь-хто, хто виконає умови, може займатися такою діяльністю.

Саме ці прогалини в українському законодавстві призводять до страждань тварин. Однак, аби займатися подібним, необхідно отримати державні дозволи. Чи контролює держава умови, в яких живуть дикі тварини у приватних умовах, після видачі дозволів — питання відкрите.

Крім цього, в Україні діє «чорний ринок», на якому можна придбати екзотичних тварин, що перебувають на межі зникнення.

Недостатній рівень покарань і за знущання з тварин — у Мін’юсті нагадали про штрафи до 8500 грн чи в рідкісних випадках позбавлення волі.