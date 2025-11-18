"Тихе полювання" з ризиком: де в Україні заборонено збирати гриби і який штраф

Гриби / © iStock

Збір диких грибів — популярне в Україні захоплення, але у пошуках лісових дарів важливо дотримуватися закону, інакше можна отримати штраф.

Про це для УНІАН розповіла адвокатка ОА EvrikaLaw Ольга Брус.

Експертка пояснює: звичайні гриби українці можуть вільно зрізати у лісах, які є державною чи комунальною власністю. Головна умова — територія не повинна мати спеціальних позначок про заборону збору.

Пересічний громадянин має право зібрати стільки грибів, скільки йому необхідно для особистого споживання.

«Ці норми у кожному регіоні має встановлювати місцева влада. Але щодо того, чи можна збирати гриби в Україні у розмірі одного-двох кошиків, переживати не потрібно — особу точно не покарають», — зазначає адвокат.

Де збір суворо заборонено

Існують місця, де збір грибів та ягід є прямим порушенням закону. Збирати плоди заборонено на територіях, які є частиною природно-заповідного фонду.

До них належать:

національні природні парки;

заповідники;

ботанічні сади;

дендрологічні парки.

Також заборона діє на території Чорнобильської зони відчуження.

Крім того, важливо не лише знати, де можна збирати гриби, а й вміти їх розрізняти. Зрізати червонокнижні види суворо заборонено.

Який штраф загрожує порушникам

За збір грибів на територіях, де це заборонено (наприклад, у заповіднику), передбачено покарання за статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Штраф для пересічних громадян становить від 17 до 51 гривні, а для посадових осіб — від 51 гривні до 119 гривень.

Адвокатка наголошує: закон дозволяє зрізати плоди лише для особистого користування, а не для продажу.

За торгівлю грибами «з рук» у невстановлених місцях (наприклад, уздовж трас) передбачено покарання за статтею 160 КУпАП. Це штраф у розмірі від 17 до 119 гривень.

Окрім штрафу, в правопорушника можуть конфіскувати те, що він продавав.

Як легально продавати гриби

Займатися легальним продажем грибів можуть громадяни-підприємці, які отримали спеціальний «лісовий квиток».

У цьому документі чітко вказано, коли, де і в якому об’ємі можна збирати гриби. Такий квиток видається раз на рік, і його власники сплачують рентну плату за користування природними ресурсами.

Щоб отримати лісовий квиток, потрібно звернутися із заявкою до держпідприємства «Ліси України» чи до його місцевого підрозділу (лісництва). Також заяву можна подати через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема».

Нагадаємо, біолог назвав найотруйніший гриб у світі, який росте в Україні. Це — бліда поганка. У ній міститься кілька отруйних речовин (зокрема, смертоносні аматоксини). Існують такі симптоми отруєння блідою поганкою: сильна блювота, печінкові/ниркові кольки, біль у м’язах, пронос. Людині без досвіду та необхідних знань не варто самостійно перевіряти — отруйний гриб чи ні. Якщо ви не впевнені в тому, що гриб їстівний, його не потрібно брати.

Токсичність блідої поганки (Amanita phalloides) обумовлена вмістом потужних отруйних речовин, серед яких смертоносні аматоксини. Ці токсини є надзвичайно стійкими — вони не руйнуються під час варіння, маринування чи сушіння.