Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного: кому видають і коли його замінюють

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, а отже військовозобов’язані отримують документи, що підтверджують їхній статус.

Юристи пояснили, у яких випадках видається тимчасове посвідчення та чим воно відрізняється від військового квитка.

Фахівці зазначають, що тимчасове посвідчення військовозобов’язаного підтверджує реєстрацію громадянина на військовому обліку на період оформлення або заміни військового квитка. Його видають, якщо документ ще не готовий або перебуває на опрацюванні у ТЦК.

Цей документ дозволяє легально підтверджувати статус військовозобов’язаного до отримання постійного військового квитка.

Чим відрізняється військовий квиток від тимчасового посвідчення

Основний документ — військовий квиток. Він містить всю інформацію про службу, облік, військову спеціальність та історію проходження служби.

Тимчасове посвідчення лише підтверджує факт перебування на обліку та має обмежений строк дії. Після призову або зміни даних його замінюють на військовий квиток.

Раніше його отримували новозареєстровані військовозобов’язані, громадяни, які змінювали місце проживання, а також заброньовані особи. Проте відповідно до правил військового обліку 2025 року тимчасові посвідчення вже не оформлюють — їх замінили військово-обліковими документами (ВОД).

Юристи наголошують: якщо інформація у посвідченні неактуальна або відсутній ВІН-код, варто звернутися до ТЦК. Прострочені чи некоректні дані можуть створити проблеми під час мобілізаційних заходів чи підтвердження статусу військовозобов’язаного.

Нагадаємо, що від 1 листопада 2025 року почали діяти оновлені правила оформлення та подовження відстрочок від мобілізації. Після змін процедура спростилася: більшість громадян, які мали право на відстрочку, отримують її автоматично без особистого звернення до ТЦК чи подання документів вручну.