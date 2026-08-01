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Тимчасово окупований Зугрес на Донеччині атакували дрони: повідомляють про пожежу на Зуївській ТЕС
У тимчасово окупованому Зугресі Донецької області після масованої атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.
У ніч проти 1 серпня ударні БпЛА атакували тимчасово окуповане місто Зугрес Донецької області.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
За попередньою інформацією, безпілотники могли влучити по території Зуївської теплової електростанції. На оприлюднених у Мережі відео видно потужну пожежу та заграву над містом.
Офіційної інформації про масштаби пошкоджень та наслідки атаки наразі немає.
Нагадаємо, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії Рязанський НПЗ призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона і може бути закритий на два тижні.