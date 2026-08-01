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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
96
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1 хв

Тимчасово окупований Зугрес на Донеччині атакували дрони: повідомляють про пожежу на Зуївській ТЕС

У тимчасово окупованому Зугресі Донецької області після масованої атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа на Зуївській ТЕС після атаки ударних безпілотників у тимчасово окупованому Зугресі.

Пожежа на Зуївській ТЕС після атаки ударних безпілотників у тимчасово окупованому Зугресі. / © із соцмереж

У ніч проти 1 серпня ударні БпЛА атакували тимчасово окуповане місто Зугрес Донецької області.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

За попередньою інформацією, безпілотники могли влучити по території Зуївської теплової електростанції. На оприлюднених у Мережі відео видно потужну пожежу та заграву над містом.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень та наслідки атаки наразі немає.

Нагадаємо, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії Рязанський НПЗ призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона і може бути закритий на два тижні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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