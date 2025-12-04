ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники: частина міста залишилася без світла

Увечері 3 грудня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи після атаки безпілотників, унаслідок чого кілька районів міста залишилися без електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Блекаут

Блекаут / © ТСН.ua

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 3 грудня 2025 року пролунала серія вибухів, спричинених атакою безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, в окремих районах зникло світло.

Мешканці повідомляють про перебої з електропостачанням.

Окупаційна адміністрація традиційно не надає офіційних коментарів щодо масштабу уражень та можливих наслідків атаки.

Інформації про постраждалих наразі немає. Усі обставини події уточнюються.

Нагадаємо, керівник відділення комунікацій 79-ї бригади Десантно-штурмових військ Роман Писаренко повідомив, що біля Мирнограда на Донеччині тривають наджорсткі бої. На цю ділянку фронту російське командування стягнуло батальйони, полки, бригади та фактично цілу армію. Військовий каже, що в зоні відповідальності 79-ї бригади окупанти можуть рухатися «на метри або десятки метрів» лише так званою «сірою» зоною.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie