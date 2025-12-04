- Дата публікації
-
Укрaїнa
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники: частина міста залишилася без світла
Увечері 3 грудня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи після атаки безпілотників, унаслідок чого кілька районів міста залишилися без електропостачання.
У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 3 грудня 2025 року пролунала серія вибухів, спричинених атакою безпілотників.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, в окремих районах зникло світло.
Мешканці повідомляють про перебої з електропостачанням.
Окупаційна адміністрація традиційно не надає офіційних коментарів щодо масштабу уражень та можливих наслідків атаки.
Інформації про постраждалих наразі немає. Усі обставини події уточнюються.
Нагадаємо, керівник відділення комунікацій 79-ї бригади Десантно-штурмових військ Роман Писаренко повідомив, що біля Мирнограда на Донеччині тривають наджорсткі бої. На цю ділянку фронту російське командування стягнуло батальйони, полки, бригади та фактично цілу армію. Військовий каже, що в зоні відповідальності 79-ї бригади окупанти можуть рухатися «на метри або десятки метрів» лише так званою «сірою» зоною.