Тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники: частина міста залишилася без світла

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 3 грудня 2025 року пролунала серія вибухів, спричинених атакою безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, в окремих районах зникло світло.

Мешканці повідомляють про перебої з електропостачанням.

Окупаційна адміністрація традиційно не надає офіційних коментарів щодо масштабу уражень та можливих наслідків атаки.

Інформації про постраждалих наразі немає. Усі обставини події уточнюються.

