- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 211
- Час на прочитання
- 2 хв
Типова російська "опозиція": прибічник Навального пішов на фронт вбивати українців, бо повірив у мир Трампа
Прихильник Навального поїхав на фронт, сподіваючись, що Трамп змусить РФ і Україну укласти перемир’я, проте прорахувався — і загинув.
В Росії прихильник Навального, який отримав 10 років в’язниці за свої політичні переконання, вирішив піти на фронт вбивати українців, щоб звільнитися. Хлопець надіявся, що Трамп швидко припинить війну, проте помилився — як «вантаж 200» окупанта-"опозиціонера» привезли назад до РФ.
На інформацію з російських так званих «опозиційних» пабліків звернули увагу український журналіст Юрій Бутусов і військовий Кирило Сазонов.
«Типова російська „опозиція“. Прибічник Навального Мурат Мукашев виступав проти війни РФ з Україною, а коли присів на 10 років за наркотики, завербувався у штурмовики і поїхав в Харківську область, де й був ліквідований», — пише Бутусов.
За його словами, план у Мукашева був хитрий: встигнути підписати контракт, поки набір окупантів не припиниться через «перемир’я Трампа», відслужити кілька місяців і повернуться додому багатієм.
«Перемир’я не сталося», — з іронією процитував Бутусов пропагандистський паблік.
Сазонов своєю чергою додав, що так звана «загадкова російська душа» продовжує його дивувати. Адже як можна декларувати, що ти противник війни з Україною і піти на ту ж війну заради «обнулення» тюремного терміну.
«Прихильник Навального, активіст Ліберальної партії. Противник війни з Україною. Потрапив до колонії, а там повірив у те, що Трамп скоро влаштує всім мир. Тож можна записуватися в армію окупантів, термін обнулять, грошей дадуть, а страшного нічого не станеться — незабаром мир. Потрапив до штурмового загону, намагався дійти до Харкова, але, як і інші штурмовики, там швидко і поліг. Тобто, в ідеальному плані молодого ліберала була якась помилка. Винен, звісно, Трамп. Та й ми всі разом і Зеленський конкретно. Тут у них все просто. Але намагатися зрозуміти їх я навіть не пробую», — з сарказмом написав Сазонов.
«Прибічник Навального завербувався з колонії на війну, сподіваючись, що Трамп скоро доб’ється перемир’я. Але не дочекався і загинув за кілька місяців. Прорахувався, але де?», — додав журналіст Денис Казанський.
Раніше повідомлялося, що в РФ 19-річний прихильник Навального добровільно пішов на фронт вбивати українців.