Типові схеми шахраїв: як колцентри виманюють доступ до банківських рахунків українців

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Шахрайські колцентри дедалі частіше намагаються отримати доступ до онлайн-банкінгу або державних сервісів українців. Для цього зловмисники телефонують громадянам під виглядом працівників банків та вигадують історії про нібито підозрілі операції чи блокування картки.

Про це розповів експерт з питань комплексної безпеки Руслан Болгов в ефірі «КИЇВ24».

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За його словами, шахраї під час розмови намагаються виманити дані, які дозволять отримати доступ до фінансових або державних сервісів.

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«Колцентрам вже заборонено просити код чи пароль, тригерні слова, оскільки люди вже знають, що не можна повідомляти цю інформацію. Їх заміняють на певний аналог», — пояснив експерт.

Водночас зловмисники вдосконалюють і зовнішню подачу своїх схем. За словами Болгова, деякі шахрайські офіси використовують відеозв’язок, відповідний фон та атрибутику, щоб створити у співрозмовника враження, що він спілкується зі справжнім представником установи або компанії.

Українців вчергове закликають не повідомляти телефоном стороннім особам дані для входу в банківські акаунти та державні сервіси, навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку чи іншої установи.

Як ми писали, у Луцьку правоохоронці викрили шахрайський колцентр, працівники якого виманювали гроші у громадян. Зловмисники телефонували людям та під різними приводами намагалися заволодіти їхніми коштами. Під час обшуків правоохоронці виявили техніку та інші докази, які можуть свідчити про діяльність незаконного колцентру. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та потерпілих.

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