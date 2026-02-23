Типовий почерк спецслужб РФ: генерал СБУ про теракт у Львові

Теракт у Львові

Вибухи у Львові були не випадковими та мають характерні риси операцій, які раніше застосовували російські спецслужби. Йдеться про спробу посіяти страх, розхитати ситуацію в тилу та посилити психологічний тиск на українців.

Про це у прямому етері Еспресо заявив генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун.

За його словами, подія у Львові була саме терактом, а не кримінальним інцидентом.

«У Львові справді відбувся теракт і здійснений він був не криміналом, а спецслужбами, або терористичними угрупуваннями. Подвійний вибух завжди говорить про намір отримати найбільшу шкоду у місці, де він здійснюється. Це є типовою практикою для російських спецслужб і російських збройних формувань. Ми ж неодноразово вже бачили, як шахеди били по одному й тому самому місці з паузами», — наголосив Ягун.

Він пояснив, що подвійний вибух — це свідома тактика, спрямована на максимізацію наслідків та ураження тих, хто прибуває на місце події після першого удару.

Окремо генерал-майор звернув увагу на порушення елементарних правил безпеки після першого вибуху.

«Інша справа, що після першого вибуху хтось поліз на місце злочину замість того, щоб відправити туди одну спеціально навчену людину й не допускати туди якихось спостерігачів. Це було проігноровано. Тому, можемо точно констатувати, що за терактом у Львові стоїть РФ», — зазначив він.

Ягун також підкреслив, що теракт не був ізольованою подією. За його оцінкою, він відбувався паралельно з масованим російським ударом по Україні, що свідчить про скоординований характер дій.

«По-друге, теракт у Львові був скоординований з російським масованим ударом по Україні. Тобто, все це відбувалось одночасно. Це підтверджує той факт, що це було зроблено не випадково. По-третє, для теракту був обраний Львів, який є тиловим містом. Цей теракт фактично став сигналом нашому суспільству, що росіяни можуть нас дістати будь-де», — сказав він.

На його думку, вибір саме тилового міста мав на меті створити відчуття небезпеки навіть у відносно спокійних регіонах.

Крім фізичної атаки, за словами Ягуна, активно застосовувався й інформаційний компонент.

«Мета — дестабілізувати й нагнати остраху на дуже багатьох громадян. По-четверте, шалена участь якихось інформаційних речей про цей теракт з боку російських ботів. Я був вражений від того, які коментарі писали під постами про цей теракт. Там проглядалось кілька моментів, зокрема, з акцентом на те, що начебто не все так однозначно і що це українські спецслужби організували цей теракт, щоб продовжити війну», — додав генерал-майор СБУ у відставці.

Раніше повідомлялося, що аналітик Снєгирьов зазначає, що підозрювана в організації теракту у Львові навряд чи діяла самотужки.

Ми раніше інформували, що президент України Володимири Зеленський прокоментував теракт у Львові.