Тищенко різко відреагував на підозру від НАБУ: що заявив

Микола Тищенко

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Народний депутат України Микола Тищенко відреагував на вручення йому підозри Національним антикорупційним бюро (НАБУ). Він заявив, що не винен, звинувачення вважає абсурдними, а дії правоохоронців пов’язує зі спробою залякати Верховну Раду напередодні важливих голосувань.

Про це нардеп повідомив у соціальних мережах.

За словами Миколи Тищенка, повідомлення про підозру йому вручив детектив НАБУ Віталій Тєбєкін 29 червня о 15:00. Депутат вважає, що справу активізували, бо цього ж дня НАБУ випустило новини про чотирьох нардепів.

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«На моє переконання, це є очевидним тиском на парламент, а не лише на мене особисто. І за збігом відбувається це напередодні голосувань за низку важливих законів, серед яких законопроєкти 15333, 15334 та 15343», — зазначив народний депутат.

Він додав, що ці документи мають суттєво розширити повноваження НАБУ та САП, тому створення медійного резонансу навколо його постаті нібито потрібне правоохоронцям, аби показати парламенту, «що з ними буде, якщо вони не проголосують».

Тищенко наголосив, що планує відстоювати свою правоту виключно в правовому полі та доведе невинуватість, оскільки підозра не є вироком суду. Зокрема, депутат заперечує свою участь у роботі тимчасової слідчої комісії (ТСК), навколо діяльності якої, за його словами, будується обвинувачення.

«Моя непричетність до цієї ТСК підтверджується офіційними документами Верховної Ради, і кожен охочий може це перевірити. Більше того, мій публічний конфлікт із Куницьким відомий усім. Тож говорити про якусь спільну діяльність у межах однієї комісії просто неможливо за визначенням», — заявив Тищенко.

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Нардеп також висловив переконання, що реальним приводом для висунення підозри після двох років розслідувань стало те, що правоохоронцям «треба або повернути мої незаконно вилучені кошти, або закрити справу».

Крім того, Микола Тищенко заявив, що справа проти нього може базуватися на свідченнях людей, пов’язаних із криміналом.

«Я маю підстави вважати, що висунуті проти мене звинувачення ґрунтуються на показах осіб, причетних до діяльності російського наркокартелю „Хімпром“, який, за наявною інформацією, мав в Україні розгалужену мережу так званих кол-центрів, у тому числі для збуту наркотичних засобів через мережу U420», — резюмував політик.

Він підкреслив, що сам тривалий час публічно боровся проти цієї мережі, тому вважає «щонайменше дивним», коли свідчення таких осіб стають основою для підозри народному депутату.

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Нагадаємо, народного депутата підозрюють у вимаганні понад 1 мільйона доларів хабаря, відмиванні грошей та брехні в декларації. Слідство вважає, що він хотів заробити на «боротьбі з кол-центрами» і легалізував 12,6 мільйона гривень через фейковий договір із колишньою дружиною.

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