Тищенко уникнув СІЗО: нардеп знайшов 10 мільйонів гривень застави

Микола Тищенко в суді

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Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у вимаганні 1 млн доларів неправомірної вигоди, вніс заставу у розмірі 10 млн грн, визначену Вищим антикорупційним судом як альтернативу триманню під вартою.

Про це в коментарі «Суспільному» повідомив адвокат парламентаря.

«За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи», — сказав захисник.

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Він додав, що не володіє інформацією, хто саме допоміг Миколі Тищенку зібрати необхідну суму.

«У мене немає інформації, що це за особа», — сказав адвокат.

Водночас він зазначив, що сторона захисту ще не визначилася, чи оскаржуватиме рішення суду про запобіжний захід.

«Що стосується апеляції, тільки вчора в другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було ухвалено рішення щодо подачі чи неподачі», — повідомив він.

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Справа Миколи Тищенка — що відомо

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн із альтернативою тримання під вартою.

За версією слідства, народний депутат у 2023 році вимагав 1 млн доларів хабаря в обмін на «вирішення питання» щодо діяльності мережі шахрайських кол-центрів.

Сам Тищенко заперечує висунуті йому обвинувачення.

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