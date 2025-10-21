Тисяча приречених: Покровськ стирають з лиця землі, а цивільні виживають, як у апокаліпсисі

Фото ілюстративне / © Getty Images

Місто Покровськ на Донеччині повторює долю знищених Бахмута, Мар’їнки, Авдіївки та інших міст та сіл, які стерла з лиця землі російська армія. Тим не менш, в охопленому вогнем місті залишаються, за попередніми даними, приблизно тисяча цивільних.

Як вони виживають, розповіла у Facebook Віра Хоменко — жителька Авдіївки, яка евакуювалася свого часу до Покровська, але потім була змушена покинути і це місто.

«У Покровську, в якому після виїзду з Авдіївки я жила і працювала понад 2 роки, місцеві мешканці ставлять сільця на птахів і зайців — щоб вижити. Дізналась про це з чату ОСББ будинку, де орендувала житло», — написала вона.

Також Віра опублікувала скриншот з цього чату, де місцевий мешканець розповідає, що живе як у постапокаліптичні часи.

Раніше волонтер Денис Христов, який займається евакуацією цивільних, показав кадри вбитих окупантами людей у Покровську в районі залізничного вокзалу. Одна із жінок була жива, але з перебитими ногами. Христов зауважує, що допомоги їй чекати нізвідки, тому скоріше за все, вона загине від втрати крові. Неподалік від неї лежав розстріляний дідусь, а далі — жінка, що їхала на велосипеді.

Вона так і залишилася лежати біля нього. На рейсах — ще один мертвий чоловік.

Також на кадрах видно, як ймовірно поранену дівчину рятує місцевий чоловік. Яка їхня доля — невідомо.

Згодом стало відомо, що цю групу російських військових, яка розстрілювала цивільних, потім ліквідували українські захисники.