Тисяча ракет Patriot не допоможе проти сотні "Шахедів": Зеленський зробив несподівану заяву

Частину ракет для Patriot за домовленостями «Рамштайну» Україна вже отримала, але не всі. Однак повністю інформацію не розголошують, щоб не допомагати Росії.

Про це йшлося під час спілкування президента України Володимира Зеленського і президента Румунії Нікушора Дана з медіа.

За словами Зеленського, багато деталей про Patriot озвучувати не варто.

Зеленський прокоментував застосування понад 800 ракет на Близькому Сході за 24-36 годин.

«В України за всі роки війни не було такого пакету ракет. Все разом не було і близько. Я не жаліюся, я про інше. Після цього вони зробили запит до України. Чому? Тому що 800 ракет або 1000 ракет не допоможе, коли летять сотні „Шахедів“, — пояснив глава держави.

Це дороговартісний продукт, акцентував український лідер, адже 3-4 мільйони коштує одна ракета. а «Шахед» — 130-150 тисяч. Просто так не можна розрахувати, констатував Зеленський.

«А навіть коли країни Близького Сходу достатньо багаті країни, але все одно недостатньо. 60-65 ракет виробляє найбільший виробник Patriot Америка на місяць. Тому зрозуміло, що ці запаси будуть вичерпані, будь-якої країни. Скільки бракет цих не було, не вистачить борьбі проти іранських „Шахедів“. Тим більше, що русські їм точно допомагають. Вже це встановили нам розвідками світу», — зазначив президент.

Зеленський додав, що наш досвід боротьби з «Шахедами» — унікальний, і він точно спрацює.

Раніше йшлося про те, як допомога Києва у конфлікті на Близькому Сході вплине на США. На думку аналітиків, внесок України у боротьбу з іранськими дронами у Перській затоці може знайти відгук у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ймовірно, такий крок покаже американцям, що в України насправді більше «карт» для впливу на Росію. Таку думку озвучив заступник директора Програми з питань Росії Фонду захисту демократій Джон Гарді, додавши, що підхід Трампа навряд чи докорінно зміниться.