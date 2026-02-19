Тисяча Зеленського "згорає": гроші треба витратити якомога швидше двом категоріям людей

Зимова підтримка / © ТСН

Двом категоріям отримувачів державної допомоги за програмою "Зимова підтримка" необхідно використати виплату у 1000 грн у найближчі місяці, інакше кошти можуть бути анульовані.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Хто має обмежений термін використання виплат

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства соціальної політики подовжити строки використання допомоги для частини отримувачів.

Йдеться про:

пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат через "Укрпошту", яким гроші нарахували автоматично;

громадян, які самостійно подавали заявку у відділеннях "Укрпошти".

Для них кошти будуть доступні до кінця лютого 2026 року. Тепер цей строк є однаковим для обох категорій.

Раніше передбачалося, що витратити виплату можна буде лише у грудні 2025 року або в січні 2026 року залежно від способу оформлення.

Для кого гроші доступні довше

Водночас українці, які оформлювали виплату через застосунок "Дія" і отримали її на картку "Національний кешбек", мають більше часу.

Такі кошти можна використати до 30 червня 2026 року.

За даними уряду, через цю картку вже витрачено понад 3,4 млрд грн, здебільшого на:

оплату комунальних послуг;

ліки;

книжки;

благодійність.

Скільки українців уже отримали допомогу

Програму "Зимова підтримка" вже профінансовано для понад 11,9 млн громадян, зокрема виплати отримали й сім’ї з дітьми.

Водночас подано понад 16 млн заявок, більшість із них — онлайн через "Дію".

У відділеннях "Укрпошти" заяви найчастіше оформлюють:

люди без доступу до цифрових сервісів;

отримувачі пенсій;

громадяни без РНОКПП;

опікуни недієздатних осіб.

Для тих, хто не може відвідати відділення, доступна гаряча лінія "Укрпошти", після звернення листоноша може прийти додому. У прифронтових районах працюють мобільні відділення.

На що можна витратити "зимову тисячу"

Зняти ці кошти готівкою неможливо. Вони доступні лише для оплат у визначених категоріях:

комунальні послуги

купівлі в аптеках та медичних магазинах

донати на підтримку ЗСУ

книжкові магазини та кіоски

продукти харчування

українські товари, зокрема, у відділеннях "Укрпошти"

поштові послуги (перекази, відправлення, інші сервіси)

Як українці витрачають ці гроші

За словами уряду, найбільше отримувачі спрямовують кошти на оплату комунальних послуг — близько 80%. Також серед популярних витрат: книжки, ліки, благодійні внески.

Також нагадаємо, що уряд запровадив новий вид підтримки, що об’єднує декілька видів держдопомоги в одну щомісячну виплату. Оформити допомогу можна за кілька хвилин через застосунок "Дія" або в сервісних центрах ПФУ.