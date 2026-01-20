Тисячі будинків без тепла у -15: Сибіга звернувся до світу після атаки Росії

Обстріл Києва / © Facebook Андрія Сибіги

Реклама

Росіяни продовжують вести геноцидну війну проти мирного населення України, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі під час сильних морозів. Внаслідок нічної атаки у Києві тисячі будинків залишилися без опалення, коли температура повітря опустилася до -15°C.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі X.

За словами дипломата, під ворожим вогнем опинилася не лише столиця. Російські війська атакували Вінницю, Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Полтаву, Суми та інші регіони.

Реклама

Удари призвели до жертв серед цивільного населення та суттєвого пошкодження енергетичної інфраструктури.

«Військовий злочинець Путін продовжує вести геноцидну війну проти жінок, дітей та людей похилого віку», — підкреслив Сибіга.

Діти у «Пункті Незламності» / © Facebook Андрія Сибіги

Міністр назвав варварський удар РФ «тривожним сигналом» для світових лідерів, які саме зараз зібралися на економічний форум у Давосі. Він застеріг, що Європа не зможе жити в мирі без встановлення міцного миру в Україні, який може бути досягнутий лише силою.

«Стійкість українського народу не може служити виправданням для продовження цієї війни. Вона повинна закінчитися якнайшвидше», — резюмував очільник зовнішньополітичного відомства.

Реклама

Нагадаємо, зранку 20 січня РФ атакувала Україну крилатими ракетами. Сирени лунали майже по всій країні, окрім західних областей. Окрім того, протягом ночі росіяни запускали по Україні безпілотники і балістичні ракети.