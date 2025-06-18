Тисячі кібератак щомісяця: як Україна реагує на цифрові загрози

Україна щомісяця зазнає тисячі кібератак / © pixabay.com

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Україна щомісяця зазнає тисяч кібератак, але завдяки впровадженню передових технологій, зокрема штучного інтелекту, держава ефективно захищає свої цифрові ресурси.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на заході «Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє».

Федоров підкреслив, що рівень кіберзахисту державних установ відповідає стандартам великого IT-бізнесу.

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«Майже у кожного нашого співробітника встановлено спеціальний софт на базі AI, який аналізує поведінку на ноутбуці. Якщо є аномалії — система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси», — зазначив він.

Віцепрем’єр-міністр також акцентував на критичній важливості швидкості реагування на кіберзагрози, особливо з огляду на їхню велику кількість. Саме тому Міністерство цифрової трансформації уклало угоду з великим донором, який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних компаній.

Михайло Федоров впевнений, що це дозволить посилити стійкість усієї цифрової інфраструктури країни перед ворожими кібератаками.

Нагадаємо, удари українських дронів стали ще точнішими завдяки використанню ШІ на полі бою. Дрон-матка може нести на собі два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км, а обирати цілі йлму допомагає штучний інтелект.

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