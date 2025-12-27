- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Тисячі людей досі без світла, деякі — без тепла: у Київській ОВА повідомили про ситуацію після обстрілів
Після атак РФ на критичну інфраструктуру найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням на лівобережжі Київської області.
Росія продовжує цілеспрямовано бити по енергетиці Київської області. Всі комунальні служби переведені в посилений режим роботи.
Актуальну інформацію щодо відновлення області оприлюднив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Де немає світла і тепла
Найбільше від обстрілів постраждало лівобережжя області.
Наразі без електропостачання залишаються окремі населені пункти трьох районів:
Бориспільського;
Броварського;
Вишгородського.
«Водночас, енергетикам уже вдалося відновити живлення для 54 тисяч абонентів. Значна частина споживачів усе ще залишається без світла. Роботи триватимуть цілодобово», — зазначив очільник ОВА.
Критична інфраструктура (лікарні, водоканали, котельні) працює на резервному живленні. У громадах розгорнуто «Пункти незламності».
Також є проблеми з теплопостачанням в окремих населених пунктах Обухівського району. Аварійні бригади обіцяють відновити подачу тепла в оселі протягом доби.
Зв’язок є
Попри перебої зі світлом, мобільний зв’язок у регіоні збережено. Усі оператори працюють, базові станції заживлені від генераторів, тому жителі можуть телефонувати та користуватися інтернетом навіть у найбільш постраждалих громадах.
Стан постраждалих
У лікарнях області під наглядом медиків залишаються двоє чоловіків, які дістали поранень внаслідок ворожих атак. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає:
у Білій Церкві лікують чоловіка 1994 р.н. з рваними ранами стегна та ступні;
у Броварах перебуває чоловік 1983 р.н. з осколковим пораненням спини.
Інші постраждалі отримали першу допомогу та лікуються амбулаторно.
Нагадаємо, тривала атака на Київ 27 грудня показала небезпечну тенденцію: Росія не лише наростила виробництво ударних дронів, а й суттєво збільшила кількість персоналу для їх обслуговування.