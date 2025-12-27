Тисячі людей досі без світла, деякі — без тепла: у Київській ОВА повідомили про ситуацію після обстрілів

Начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Росія продовжує цілеспрямовано бити по енергетиці Київської області. Всі комунальні служби переведені в посилений режим роботи.

Актуальну інформацію щодо відновлення області оприлюднив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Де немає світла і тепла

Найбільше від обстрілів постраждало лівобережжя області.

Наразі без електропостачання залишаються окремі населені пункти трьох районів:

Бориспільського;

Броварського;

Вишгородського.

«Водночас, енергетикам уже вдалося відновити живлення для 54 тисяч абонентів. Значна частина споживачів усе ще залишається без світла. Роботи триватимуть цілодобово», — зазначив очільник ОВА.

Критична інфраструктура (лікарні, водоканали, котельні) працює на резервному живленні. У громадах розгорнуто «Пункти незламності».

Також є проблеми з теплопостачанням в окремих населених пунктах Обухівського району. Аварійні бригади обіцяють відновити подачу тепла в оселі протягом доби.

Зв’язок є

Попри перебої зі світлом, мобільний зв’язок у регіоні збережено. Усі оператори працюють, базові станції заживлені від генераторів, тому жителі можуть телефонувати та користуватися інтернетом навіть у найбільш постраждалих громадах.

Стан постраждалих

У лікарнях області під наглядом медиків залишаються двоє чоловіків, які дістали поранень внаслідок ворожих атак. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає:

у Білій Церкві лікують чоловіка 1994 р.н. з рваними ранами стегна та ступні;

у Броварах перебуває чоловік 1983 р.н. з осколковим пораненням спини.

Інші постраждалі отримали першу допомогу та лікуються амбулаторно.

Нагадаємо, тривала атака на Київ 27 грудня показала небезпечну тенденцію: Росія не лише наростила виробництво ударних дронів, а й суттєво збільшила кількість персоналу для їх обслуговування.