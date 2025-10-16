Тисячі пінгвінів повернулися на станцію «Академік Вернадський»: кадри вражають

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський"

На острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція «Академік Вернадський», знову масово з’явилися субантарктичні пінгвіни. Їхня чисельність сягнула близько 7 тисяч особин на квадратний кілометр.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За словами біологині 30-ї української антарктичної експедиції Зої Швидкої, перші великі групи птахів почали повертатися ще в серпні. Проте через складні льодові умови острів часом порожнів. У вересні кількість пінгвінів зростала до 5,5 тисяч, але вони двічі зникали. Натомість жовтневі спостереження свідчать про стабільне перебування колонії на Галіндезі.

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський"

«Навіть коли частина йде в океан живитися, багато птахів залишаються на острові. Тож нарешті можемо говорити про повернення пінгвінів», — зазначила Зоя Швидка.

Близько 4 тисяч пінгвінів нині зосереджені на дальньому кінці острова, ще приблизно 3 тисячі — уздовж берега від мису Пінгвін-Пойнт до станції. Площа Галіндеза становить лише близько одного квадратного кілометра.

Нині птахи розпочали шлюбний сезон — паруються та будують гнізда. За найкращі місця й камінці точаться запеклі «бійки».

«Частина гнізд ще під снігом, і їхні власники смішно дзьобом відгрібають сніг у пошуках камінців», — розповіла біологиня.

Найближчим часом пінгвіни відкладатимуть яйця та виводитимуть пташенят. Українські вчені продовжують стежити за колонією й обіцяють поділитися спостереженнями про те, як саме рахують тисячі цих харизматичних птахів.

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський"

Раніше пінгвіни спостерігалися на станції у липні. Налічувалося десятки птахів.

Полярники зафільмували неймовірні кадри, на яких пінгвіни мчать по воді й стрімко вистрибують на берег.

«Загалом пінгвіни можуть вистрибнути на високий берег — до 3 метрів. Однак для цього їм попередньо треба розігнатися у воді, потім змінити кут руху та „вилетіти“ в повітря. Хоча за можливості вони все ж обирають пологий берег і користуються одними й тими ж маршрутами. Саме такий момент можна побачити на записі», — йдеться в повідомленні.