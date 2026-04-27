Тисячі тонн олії потрапили в Чорне море: Росія атакувала порт на Одещині

У Чорне море вилилися тисячі тонн олії

Унаслідок російського удару по Чорноморську у Чорне море вилилися тисячі тонн соняшникової олії. У морі виникла величезна пляма. Наразі триває оцінювання заподіяної шкоди.

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У Державній екоінспекції Південно-Західного округу пишуть, що обстріл Чорноморська трапився вчора, 26 квітня. Унаслідок цього стало відомо про пошкодження інфраструктури морського торгівельного порту «Чорноморськ».

Пожежа, що розгорілася, знищила резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

«Служби Чорноморської філії ДП „АМПУ“ оперативно локалізували наслідки аварії. На території встановлено бар’єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище», — пишуть в екоінспекції.

Державні інспектори обстежили місце аварії. Забруднення ґрунтів не зафіксували, оскільки постраждала ділянка має бетонне покриття.

Однак відбувся витік олії в акваторію порту. На поверхні води утворилася пляма приблизно 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнули бонові загородження.

Проби морської води дозволять оцінити фактичний рівень забруднення та розрахувати збитки. Остаточна оцінка шкоди російського удару, який спричинив витік олії в Чорне море, буде можлива після отримання результатів експертизи.

Росіяни хочуть створити екологічну катастрофу в Чорному морі

Російські окупанти не вперше атакують українські порти у Чорному морі, аби спровокувати екологічну катастрофу. Наприкінці 2025 року ворог атакував порт «Південний» на Одещині. Тоді також відбувся вилив сотень тонн соняшникової олії у море. Наслідком стала масштабна загибель птахів на одеських пляжах.

Через Росію Чорне море може стати мертвим назавжди. Насамперед страждають дельфіни. Зараз їхні тіла дедалі частіше знаходять на узбережжях. Лише за перший рік повномасштабної війни зафіксували загибель щонайменше 125 дельфінів.

Крім прямого забруднення, Чорне море страждає від ракет і мін, безпілотників та інших вибухових речовин.