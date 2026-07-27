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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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481
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Тисячі цивільних у полоні РФ: Лубінець ошелешив кількістю українських заручників

За даними омбудсмана, Росія створила цілу систему фільтраційних таборів та катівень на окупованих територіях.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Російський полон

Російський полон / © ТСН.ua

На сьогодні офіційно верифіковано 1878 цивільних українців у російському полоні. Водночас реальна кількість заручників може перевищувати ці цифри. Є складність юридичного регулювання їхнього повернення.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

Лубінець заявив, що Росія незаконно утримує в полоні тисячі українських цивільних.

«Розпочну з статистики. 1878 верифікованих цивільних в російському полоні. Неверифікованих — ми не можемо уявити, але я припускаю, що точно ця цифра більша, ніж за 2000», — повідомив омбудсман.

За його словами, в Україні діє спеціальний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. Окремий розділ у ньому присвячений цивільним громадянам. Наразі там міститься інформація про понад 16 тис. мирних жителів, які, ймовірно, можуть утримуватися у заручниках на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України.

«Тобто йдеться про тисячі громадян України», — наголосив посадовець.

Він також зазначив, що питання повернення цивільних заручників досі залишається юридично неврегульованим.

«Є Женевські конвенції. Там прямо написано, що жодна з сторін міжнародного воєнного конфлікту — це не моя дефініція, ми називаємо це російською агресією, але це дефініція згідно МГП, — не має права затримувати цивільне населення. Але жодної відповіді, що робити з країною, яка це робить свідомо, яка створила систему фільтраційних таборів, створила систему катівень для цивільних», — пояснив Лубінець.

Омбудсмана також зазначив, що у кожному великому населеному пункті на тимчасово окупованій території України російські загарбники створили військову комендатуру, де облаштовані приміщення для катувань.

Нагадаємо, 26 червня з російського полону вдалося повернути сімох цивільних громадян України віком від 35 до 66 років, яких окупанти незаконно утримували від 2022 року. Серед звільнених — жителі Маріуполя, Київщини, Харківщини, Запоріжжя та Луганщини, зокрема чоловік, якого викрали через синів у ЗСУ, мешканець, схоплений дорогою на роботу в перший день вторгнення, та волонтер бригади «Ангели Тайри».

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Дата публікації
Кількість переглядів
481
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